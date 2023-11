Messinek sem sikerülhet minden, egy álommal szegényebb lett

Lionel Messi pályafutása nyolcadik aranylabdáját szerezte meg a héten, a második helyen Erling Haaland, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán pedig Kylian Mbappé végzett. Az argentin zseni legutóbb a díjat feltaláló France Footballnak adott hosszas interjút, ahol szót ejtett a nyári átigazolási huzavonájáról is.

Lionel Messi nagyon szeretett volna visszatérni a Barcelonához, ez azonban nem volt lehetséges Fotó: AFP

A 36 éves futballista két szezon után hagyta ott a Paris Saint-Germaint és szabadon igazolható volt a nyáron. Sokáig arról szóltak a hírek, hogy korábbi sikereinek helyszíne, az FC Barcelona lesz a befutó, ám végül Messi az Egyesült Államokban, az Inter Miamiban kötött ki. A nyolcszoros aranylabdás most tiszta vizet öntött a pohárba a katalán sztárklub kapcsán.

Visszatérhettem volna a Barcelonához, de ez nem sikerült. Az első gondolatom mindig az, hogy hazatérjek, és arról álmodtam, hogy újra a Barcelonában futballozzak és innen vonuljak majd vissza. De ez nem volt lehetséges

– árulta el Lionel Messi. Az együttest viszont így sem hanyagolja el, a legtöbb meccsüket még most is követni szokta. „Azt gondolom, hogy a csapat sokat fejlődött Xavi érkezése óta, ahol most rengeteg kiváló képességű fiatal játékos játszik együtt az olyan rutinos futballistákkal, mint Robert Lewandowski vagy Jules Koundé.”

Messi az Inter Miamival nem tudott bejutni az MLS rájátszásába, így februárig nem kell tétmérkőzésre készülnie. Felmerült, hogy a télen esetleg egy féléves kölcsönszerződés keretein belül visszatér a Barcához, erre azonban egyértelmű választ adott a nyolcszoros aranylabdás.

„Nem, egyáltalán nem. Most, hogy egy lépést tettem előre azzal, hogy idejöttem az Egyesült Államokba, nem hiszem, hogy valaha is újra játszhatnék Európában. Természetesen életem végéig hiányozni fog a Bajnokok Ligája vagy a LaLiga, a különleges hangulatú meccsek. De ezeket amennyire csak tudtam, élveztem, szóval nincs bennem csalódás."

Messi egyelőre 14 tétmérkőzésen 11 gólt és 5 gólpasszt jegyzett az Egyesült Államokban, az Inter Miamival augusztusban sikerült megnyernie a Ligák Kupáját.