Megszólalt a Diósgyőr meggyilkolt kapusának édesanyja: "ebbe nem is lehet belenyugodni"

Az, hogy mi zajlott 2009. február 20-án, sosem felejthető el a Diósgyőr-szurkolók számára, ezen a napon gyilkolták meg ugyanis egykori kapusukat, Julius Notat. A Boon.hu most felkereste az édesanyját, hogy megtudja, hogy viseli a gyászt ennyi év után.

Julius Nôta / Fotó: Boon.hu

Délután fél négy volt, Nota barátja kérte tőle, hogy állítsa át a puskáját.

Pár szót beszéltünk, éppen akkor tanította be a vadászkutyáját, kiment a rétre. Tíz-tizenöt perc múlva jött egy vadász, kihívott, hogy mi történt, de én nem mentem a helyszínre, csak a férjem

– mondja Irénke néni, az azóta is gyászoló édesanya, aki azonnal hozzáteszi: ,,Nem volt egy rossz barátja sem, mindenki szerette. Az apjával nagyon jóban voltak, ha nem így lett volna, arról biztosan tudtunk volna". Idővel, később elfogtak egy férfit, ült is, de nem emiatt az ügy miatt, nem tudták rábizonyítani. A vadász, aki látta messziről, hogy mi történt, nem tudta beazonosítani az elkövetőt, mert kapucni volt rajta.

Gyuszinak vadászpuska volt a vállán, nem számított arra, hogy megtámadják, szemből szúrták le. Még jött egy keveset a réten, majd összeesett. Nem tudok, de ebbe nem is lehet belenyugodni

– nyomatékosítja könnyeivel harcolva Irénke néni.

Szinte velünk lélegzik

Nincs igazán válasz arra, hogyan tud eltűnni nyomtalanul valaki egy olyan kistelepülésen, mint Jánosi, a kérdések tömkelegére lehet, már sosem lesz felelet.

,,2019 óta vagyok itt, egyedül ebben a szobában. Horgolgatok, most éppen karácsonyi díszeket csinálok. Ez lefoglal, élni kell" – vallja be Irénke néni, aki meg is mutatja a fehér angyalkákat, a harangot, az ajtódíszt, és a többit.

A foci is szóba került:

Nekem kellett nézni, és felvenni videóra a magyarországi meccseit. Itt hagyta a cédulát, hogy melyik adón lesz, aztán amikor hazajött, visszanézte. Voltam mérkőzésein, Diósgyőrben is, de bevallom, nekem néha egy kicsit unalmas volt a futball. Emlékszem a másik kapusra, Ráczra, az edzőre, Tornyi Barnabásra, aki járt nálunk, ajándékot is hozott. Sokan gondolnak rá, lovasversennyel, focitornával, és Jánosiban a futballpályát is róla nevezték el

– törnek elő a momentumok, események. Gyuszi szinte velünk lélegzik, a polcról figyel, ott is van egy kép róla, az angyalok közelségében.

A fiai azóta felnőttek, Julo már 24 éves, öccse, Jakub 2005-ben született.