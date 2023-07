Kerüld el a dugót, erre figyelj, ha a Hungaroringre mész

Hivatalosan péntektől vasárnapig rendezik a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, de már csütörtök délben szinte lépésben haladt az autósor a Hungaroring főbejárata felé. A pályát már most ellepték a szurkolók, pedig a versenyhétvége pénteken indul a szabadedzésekkel. A szurkolóknak tehát érdemes időben elindulniuk, ha el akarják kerülni a nagy dugót.

Idén egyébként a MÁV-HÉV járatok több kocsival kiegészülve közlekednek, a Volánbusz pedig ingyenes különbuszokat indít. A www.mavcsoport.hu/F1 oldalon minden lényeges információt megtalálsz az utazásról.

Fotó: Bors

A szervezők korlátozzák az étel- és italbevitelt. Egy fő maximum 0,5 liter alkoholmentes folyadékot és 3 db szendvicset, vagy annak megfelelő ételmennyiséget vihet be. A lelátók körül egyébként több kiszolgálóhelyiség áll a szurkolók rendelkezésére, ahol hideg és meleg ételt is vásárolhatnak, valamint a Hungaroring területén fogyasztásra alkalmas ivóvíz is rendelkezésére áll a kilátogatóknak.

A szurkolók esőkabátot és esernyőt is hozhatnak magukkal. Bár ezekre aligha lesz szükségük. A Forma-1-es Magyar Nagydíj péntek délután a szabadedzésekkel veszi kezdetét.