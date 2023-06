Fradistákkal tért vissza a kispadra Szerhij Rebrov

Két évvel a Ferencvárostól való távozása után újra Európában ült le a kispadra Szerhij Rebrov. Az ukrán szakember 2021 nyarán hagyta el a Fradit, ahol a klubtörténelem egyik legsikeresebb edzője volt. Két évig az araboknál dolgozott, majd a napokban jelentették be, hogy ő lett az ukrán válogatott szövetségi kapitánya. Már be is mutatkozott, Németországban léptek pályára felkészülési mérkőzésen. A 83. percben még 3-1-re vezettek, végül 3-3 lett a meccs.

Rebrov játékosként világbajnokságon is szerepelt az ukránokkal Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az ukránoknál csereként beállt két exfradista focista is, akiket annak idején még Rebrov hozott Budapestre. Olekszandr Zubkov évekig volt erőssége a zöld-fehéreknek, míg Danylo Ignatenkónak hat hónapig volt egy kevésbé sikeres időszaka Magyarországon.

Rebrov természetesen elégedett volt a látottakkal és az eredménnyel is.

– Sok helyzetünk volt, még több gólt szerezhettünk volna. Noha két góllal is vezettünk, azt gondolom, hogy sikeres meccsen vagyunk túl – mondta a szakember, aki 3 évig irányította a budapesti zöld-fehéreket.

Ebben az időszakban a csapat három bajnoki címet szerzett, és szerepelt a Bajnokok Ligája, valamint az El főtábláján.