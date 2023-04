Megélhetéséért mutogatja magát pucéran az olimpiák nagyszebeni bombázója

Különleges, akár kétségbeesettnek is nevezhető lépésre szánta rá magát Alexandra Ianculescu. A román származású, de 10 éves kora óta Kanadában élő sportolónő a 2024-es párizsi olimpiára készül, és emellett előfizetésért cserébe aktképeken mutogatja pucér testét az Onlyfans weboldalon.

Alexandra Ianculescu gyorskorisként szerepelt téli olimpián, de most bringásként készül a nyári játékokra Fotó: AFP

A 31 éve Nagyszebenben született Alexandra a 2018-as pjongcsangi téli olimpián még román színekben szerepelt gyorskorcsolyázóként. A párizsi nyári játékokon ellenben már országúti kerékpárosként venne részt.

Csakhogy új sportága amatőr alapon áll Kanadában, így a szükséges források híján új pénzszerzési lehetőség után kellett néznie. Arra jutott, hogy kénytelen áruba bocsátani a meztelen képeit.

Az Instagramon őt követő 62 ezres rajongótábor tagjai a megmondhatói, hogy az aktfotói megérik a pénzüket.

Alexandra éppen a bikinis fotói nagy sikerein felbuzdulva döntött úgy, hogy ha van rá – fizetőképes – kereslet, többet is megmutat magából.

Eleinte félt attól, hogy csak erről lesz ismert, noha egész életében keményen dolgozott, edzett és tanult, hogy az élsportban és az életben is megállja a helyét, de...

– ...már az első hónaptól sokkal jobbra fordult az életem. Mostanra kicsit visszavettem, de a tavaly nyár óta megkeresett pénznek köszönhetően most nyugodtan edzhetek, utazhatok olyan helyekre, amelyekről korábban nem is álmodhattam, megveszem álmaim kerékpárját, és nem kell három műszakban dolgoznom amellett, hogy kergetem az olimpiai álmaimat. Régebben érdekelt, mit gondolnak rólam az emberek, de rájöttem, hogy a véleményük nem fizeti be a számláimat – jelezte Alexandra Ianculescu, hogy a cél érdekében gyorsan megbékélt új életformájával, és jól érzi magát a bőrében.