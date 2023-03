Beszóltak Hosszú Katinkának, ismét összevesztek a rajongói

Újabb fotóval robbantotta fel a netet Hosszú Katinka. A gyermekáldás előtt álló háromszoros olimpiai bajnok úszónő áldott állapotban sem hanyagolja el az edzést, éppen ezért egy washingtoni konditeremből posztolt fotót. Nehéz súlyokkal dolgozik, ez pedig sokaknál kiverte a biztosítékot – szúrta ki a Bors.

Hosszú Katinka rajongói összekaptak a posztja alatt Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Eszednél vagy?? Miért nem vigyázol a picire???

– támadta egy kommentelő durva hangnemben Katinkát.

Volt, olyan, akiben tragikus emlékeket idézett fel a látvány: „Barátnőmnek ilyen erőnléti edzés után ment el a 16 hetes babája... senkinek nem kívánom, amit átélt... átgondolnám ezeket az edzéseket, nem ér annyit.”

Számos kommentelő ugyanakkor megvédte a kismamát. A legtöbben szurkolnak Katinkának, és bíznak benne, ő tudja a legjobban, mi a jó neki és a picinek.

„Hagyjuk már az »azért óvatosan« típusú, jóindulatúnak álcázott beszólásokat. Mit gondoltok, szórakozásból direkt túledzi magát?!” – kelt valaki a sportoló védelmére.

És persze érkeznek a pozitív reakciók is.

„Gyönyörűek vagytok, drága Katinka!”

Úgy tűnik, Hosszú Katinka bármit is csinál, közösségi oldalán egymásnak ugrasztja vele rajongóit. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő második hete van Amerikában, azóta, hogy bejelentette, gyermeket vár. Gömbölyödő pocakját sem rejtette el, Floridából bikinis képpel jelentkezett az óceán partjáról. Több sem kellett a rajongóknak, akik közül sokan keményen beszóltak neki, volt olyan is, aki érzéketlenül egy bálnához hasonlította a kismamát. Persze a tábor nagyrésze akkor is megvédte őt.