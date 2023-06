Szenior örömtánc – egyedül is lehet menni!

„Több mint 40 évvel ezelőtt egy német táncpedagógus, Ilse Tutt dolgozta ki ezt a fajta mozgásformát. Kevés lépéskombinációból álló koreográfia, melyben nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, pörgések vagy különféle akrobatikus elemek. Kimondottan az idős korosztály számára kialakított mozgásforma.

Egyedül is el lehet jönni, nem kell táncpartnerről gondoskodni, csupán váltócipő szükséges. Táncos előképzettséget nem igényel. Nem csak a koncentrációt, a koordinációs készséget és a ritmusérzéket javítja, de fejleszti az agyműködést is, és átélhetjük a zene, táncolás örömét, valamint a közösséghez tartozás jóleső érzését is.

Szeretettel várjuk azokat a 60 év felettieket, akik ténylegesen tenni szeretnének mentális és testi egészségükért!”

Oktató: Ujhelyi István Béláné

Időpont: minden héten szerdán, 9.30–10.30

Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (1117 Bp., Bölcső utca 3.)