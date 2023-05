A Budaörsi Repülőtéren is megtartják a gyermeknapot!

A Budaörsi Repülőtér a gyermeknap alkalmából különleges programokkal várja a látogatókat május 28-án.

Fotó: Facebook

A belépés díjtalan, a gyermekszigeten kreatív foglalkozások és jelmezes animátorok, ugrálóvárak várják a gyerekeket, a repülés szerelmesei akár sétarepülésen is részt vehetnek.

Katonai kiállítás és óriásbuborék show is lesz, a gasztro udvarban finom ételek és italok kaphatók, a szervezők meglepetés programokkal is készülnek.

Időpont: 10.00-18.00