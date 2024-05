Már van megoldás a nagyméretű és nagy átmérőjű fémszerkezetek vágására

vasslaser.hu

A Vass Acélcsarnok Kft. közel 4 évtizedes alapítása óta az acélszerkezetek gyártásában és fémmegmunkálásban szerzett komplex tapasztalatot, emellett számos innovatív beruházást valósított meg. A cég legújabb Jumbo LT24 típusú automata csőlézer vágógépével olyan magas minőségű darabolási szolgáltatást tud biztosítani, amelyek a feldolgozandó anyagok tulajdonságai miatt korábban nehezen voltak elvégezhetők. A Jumbo LT24 csőlézer vágógép akár 300 kg/m súlyú, 20 mm vastagságú, 12 méter hosszú, és 610 mm átmérőjű csöveket és fémprofilokat is gyorsan és tökéletes precizitással darabol, és egyetlen művelet helyettesíti a méretre vágást, sorjázást, lyukasztást, fúrást és marást. Az egyedülálló 3D vágófej technológiának köszönhetően a furatok és menetvágások tökéletesen illeszkednek egymáshoz, kiküszöbölve az összeillesztési problémákat, továbbá lehetővé teszi a nagy szilárdságú acélcsövek és profilok, de a bonyolult geometriájú vagy kör keresztmetszetű idomok pontos és tiszta vágását is, legyen szó akár szénacélról, rozsdamentes acélról vagy alumínium ötvözetekről.

Az építőipari vállalatok nagyméretű és nagy átmérőjű fémszerkezeteket gyakran használnak olyan projektekben, ahol a terhelhetőség kritikus tényező, mint például hídépítésnél, magasépítésnél vagy nagyméretű ipari létesítményeknél. A csőlézer vágás precíziója biztosítja, hogy a szerkezeti elemek tökéletesen illeszkedjenek, növelve ezzel a szerkezet stabilitását és terhelhetőségét.

Modern építőipari projektek gyakran igényelnek egyedi vagy bonyolult geometriájú szerkezeti elemeket, amelyek standard vágási technikákkal nehezen vagy egyáltalán nem készíthetők el. A csőlézer vágás lehetővé teszi ezeknek a komplex formáknak a gyors és pontos előállítását, lehetőséget adva az építészeknek és mérnököknek, hogy merészebb terveket valósítsanak meg.

A csőlézer vágás a 0,5 mm-est tűréshatárok betartásával javítja a végső termékek funkcionalitását és hosszú távú megbízhatóságát, csökkenti a prototípusok és egyedi gyártmányok előállítási idejét és költségét. Az automatizált csőlézer vágó rendszer egzakt ismételhetőséget biztosít, ami különösen fontos sorozatgyártásnál és nagyobb projektek esetén.

A csőlézer vágás segítségével csökkenthető a hulladék mennyisége és optimalizálható az anyaghasználat, amely hozzájárul a környezettudatos építkezéshez és fenntarthatóbb projektekhez. Ez különösen fontos a zöld építkezés és a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatok számára.

A VASS LASER technológiai előnye nem csupán a nagyméretű projektek megvalósításában nyilvánul meg. A vállalat precíziós 3D-s vágófejű plazmavágó gépe tökéletesen alkalmas arra, hogy akár 3000 mm x 6000 mm méretű fémlemezekből alkatrészeket kivágjon. Bármilyen lemezalkatrész fúró, maró vagy menetvágó műveletét elvégzi, ± 0.05 mm pontossággal.

A cég 2023-ban a GINOP_PLUSZ-1.1.2-21-2021-00010 projekt keretében vásárolta meg a Jumbo LT24 típusú automata csőlézer és a WPS-3006 3D-s plazma vágógépet. A gyártástechnológia fejlesztésével termelésük nagymértékű növekedést tud produkálni (160 t-ról 600 t-ra/hó). A feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatás összege 406.500.000 Ft. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.





