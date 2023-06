Okostelefonnal irányítható mobilklímák a kánikulára (x)

A Sencor innovatív mobilklímája rögtön kétféle – fekete (SAC MT9031C) és fehér (SAC MT9030C) – színben érhető el. Bármelyikre is essen a választás, biztosra vehető, hogy a karcsú és kompakt kialakításnak köszönhetően nem fog sok helyet foglalni, mivel közel 70 cm magas, 44 cm széles és közel 33 cm mély. Mindössze 29 kilogrammos tömege révén bármikor könnyen mozgatható a helyiségek között. Használatakor fontos figyelembe venni, hogy ezen készülékeket elsősorban maximum 31-35 m² alapterületű szobák hűtésére ajánlják.

A SAC MT903X játszi könnyedséggel telepíthető, legyen szó tető-, tokos-, vagy billenő ablakokról. Mindemellett akár erkélyajtóknál is igénybe lehet venni. Mindez annak köszönhető, hogy egy textilszett is rendelkezésre áll a telepítő- csomagban. „Ez a tömítés egyszerűen telepíthető az ablakra, vagy annak keretére a tépőzár segítségével, ami így nem korlátozza az ablak funkcionalitását. Mindemellett pedig megakadályozza a rovarok bejutását is” – hangsúlyozta Lucza András, a Sencor SDA Divíziójának vezetője.

Fotó: sencor.hu

Páramentesítésre is

A Sencor újdonsága, hogy a minél optimálisabb működés érdekében többféle üzemmódot kínál. A készülék könnyen és egyszerűen kezelhető a jól áttekinthető kezelőpanel révén, de akár távirányítóval, vagy a Sencor Home applikációval is működtethető. Az alkalmazásban mobilklíma által befújt levegő hőmérsékletét, valamint a befújás intenzitását is beállíthatják a felhasználók.

A készülék 18-32 °C közötti hőmérsékleti tartományban üzemeltethető és a ventilátor sebességét finom, vagy közepes fújásra, vagy akár kellemes szellőre is lehet állítani. Ha nincs odakinn kánikula, akkor jól jöhet a szellőztető funkció is, sőt akár páramentesítő üzemmódban is használható a készülék, ami leginkább az esős napokon jöhet jól.

Csendes működés

A Sencor mobilklímáját csendes és hatékony működés jellemzi, mivel még maximális terhelésen is csak 65 dB(A) működési zajjal rendelkezik, hűtési teljesítménye pedig eléri a 9000 BTU/órát. A Sleep funkcióval pedig akár éjszaka is üzemeltethető, lehetővé téve ezáltal a nyugodt, pihentető alvást. Az időzítő funkció révén pedig előre programozható a készülék be- és kikapcsolása.

„Végül, de nem utolsósorban fontos megemlíteni még egy fontos tulajdonságot ezzel a mobilklímával kapcsolatban. Normál körülmények között általában nem kell gondoskodni a hűtés során keletkező víz kiöntéséről, mivel a mobilklíma önpárologtató funkciója révén automatikusan visszaforgatja a vizet a helyiség levegőjébe” – emelte ki a szakember.

Sencor Home

Manapság jóval több háztartási kisgép áll rendelkezésre, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A legújabb generációs készülékek már távolról, távirányító segítségével is kezelhetők. A fejlődés következő lépcsőfokát az applikációval történő irányítás jelenti, mivel így mindössze egy platformot kell használni a különféle készülékek kezelésére. A Sencor immáron azon dolgozik, hogy minél több gép váljon „okoskészülékké”. Éppen ezért a SAC MT9030C és a SAC MT9031C mobilklíma mellett több más termékkategória, például robotporszívó is irányhítható a Sencor Home alkalmazással.

Fotó: sencor.hu



A vezérelv minden okoskészüléknél ugyanaz: csökkenteni az ökológiai lábnyomot és az energiafelhasználást. Mivel a Sencor Home applikáció gyökerei a Tuya okos otthoni platformból indulnak ki, ezért az alkalmazás könnyedén bővíthető a fűtés, a takarításra használt gépek, vagy adott esetben a világítás interneten keresztül történő kezelésével. A Sencor elkötelezett abban, hogy tovább bővítse az okoskészülékek kínálatát a márka háza táján a még teljesebb és kényelmesebb felhasználói élmény érdekében.

2+1 év garancia

A vállalat hisz abban, hogy a készülékei hosszú időn keresztül megbízhatóan szolgálják a felhasználókat, ezért a jogszabályban meghatározott kötelező és az önkéntesen biztosított jótállási időn felül további egyéves időszakra kiterjesztett garanciát biztosít a vásárlók részére. Az ingyenes kiterjesztett garancia igénybevételéhez a vásárlóknak 30 napon belül regisztrálni kell a terméket a www.sencor.hu-n a vásárlást igazoló blokk segítségével.

A Sencor mobilklímái a legmodernebb és leghatékonyabb megoldásokat hozzák el a magyar háztartásokba. Így a felhasználóknak még a legfülledtebb nyári éjszakákon is kellemes, frissítő élményben lehet részük, valahányszor bekapcsolják a készüléket.

(x)