Illegális adatlista: a Tisza párt beismerő vallomást tett

Radnai Márk nyíltan bevallotta egy tiszás rendezvényen, hogy illegális adatlistán pontozások alapján minősítették a saját szavazóikat. Egyúttal megerősítette, hogy ezt központi utasításra tették, hozzátéve, hogy most éppen megoldásokon dolgoznak. A Lu-mix videó Youtube-csatornán elérhető felvételen Radnai Márk szó szerint azt mondta: „Tehát nem csak, hogy előre dolgozok most, hogy abban a hat hónapban mi történjen. Tehát nem csak, hogy előre dolgozunk, hanem megvannak azok a témák, meg az elmúlt húsz évnek az anyagai, amit elkezdtünk feldolgozni, hanem olyan innovatív technológiákat és megoldásokat hozzunk, ami ezt a közösséget nem hátráltatni fogja, nem úgy, ami most megjelent, hogy – nem tudom én – különböző értékítéletet mondjon meg pontozzon…”

Feladatszabás az aktivistáknak

Rögtön az előbbi mondat folytatásaként a Tisza alelnöke az online tér központi szervezéséről is beszélt: „…hanem hogyan tudjuk úgy organizálni, hogy lehetőséget adjunk mindenkinek, aki tenni akar, akkor az tudja, hogy pontosan mi a feladata, azt hogyan kell elvégeznie, mit kell tennie. Ha valaki öt percet tud rászállni, valaki öt napot, valaki ötven napot, az megtalálja egymást és ebben tudjuk segíteni. Ebbe nem mennék most bele részletesen, mert hamarosan ezt egy pár héten belül meg fogjátok ismerni.

De az, hogy az utolsó hat hónapra milyen tematikában, milyen ütemezésben amit mi hozzá tudunk tenni, amit említettem, hogy az embereknek, nekünk, tehát annak a több tízezer embernek a feladata lesz az, hogy ebben a médiatúlsúlyban és a propagandával szemben felvegye a versenyt.

És ehhez olyan platformokat adjunk, olyan videókat adjunk, hogy megtanítsuk az oevk-ként (országgyűlési egyéni választókerület– a szerk.) azokat a média csapatokat, hogyan kell feldolgozni egy témát, hogyan kell bemutatni, hogyan kell egészen azt mondja bevilágítani a grafikusi munkától is, hogy olyan eszközöket adjunk mindenkinek, ahol a lehető leggyorsabban a minimális humán erőforrás mellett meg tudja kapni azokat a szakmai anyagokat, azokat a felkészítőket, az edukációs anyagokat.”