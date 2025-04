Közösségi városépítés - Költözik a Keleti pályaudvar!

A nemzetközi hírű, Marseille-ben élő Olivier Grossetête a közterületi és közösségi művészet egyik legeredetibb egyénisége. Monumentális kartonépületeit – eddig közel kétszázat – öt kontinens városaiban építette már meg, felállításukban, majd lebontásukban milliónyian vettek részt. Az impozáns – tornyot, templomot, pályaudvart mintázó – épületek spontán összeverődő járókelők segítségével nőnek ki a földből.

A gondosan megtervezett alkotóelemeket eleinte néhány építőmester is el tudja helyezni, ám az újabb és újabb emeletek felrakásához mind több segítő kézre van szükség. Az építkezés végére az együtt dolgozó önkéntesek száma sokszor a százat is eléri. Egy-egy konstrukció nem ritkán 25 méter magas, akár 1500 kartonalkatrészből is állhat, melyek összesen másfél tonnát nyomnak.

A Keleti pályaudvar homlokzatának felépítése kartonból az Erzsébet téren: 2025. április 12., 11:00-18:00

Időpont: 2025. április 7.- április 13.

További részletek itt olvashatók.