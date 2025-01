Az éjszaka tapintása - a Vakrepülés Színtársulat előadása

Misztikus, romantikus történet, mely nem a szokványos módon kerül bemutatásra. Az író a néző fantáziájára bízza a szálak kibogozását.

Reggeli telefonhívás: egy fiú eltűnt. Nővére és - úgy sejtjük - volt kedvese keresésére indul. Péter felkutatásában a nézőtéren ülők is részt vesznek. Izgalmas utazás Görögországba, sok kalanddal. Az utazókat népes kísérőtársaság veszi körül, akik minden pillanatban rendelkezésükre állnak, enni-, innivalóval kínálják őket, táncolnak velük. Az utazás és a megérkezés során a "nézőközönség" mindenérzékszervét igénybe veheti a szemén kívül. A gyönyörű görög tengerparton végül a szerelmesek sorsa is megpecsételődik, a darab az élet nagy igazságainak kinyilatkoztatásával végződik. A "néző" számára sok, addig homályos dolog válik világossá, ahogy a besötétített teremben is hirtelen felgyúlnak a fények.

A jegyár 4000 forint, a belépés látássérülteknek ingyenes. Pedagógusoknak - pedagógus igazolvány felmutatása ellenében - 50 százalékos kedvezményt biztosítanak.

A Vakrepülés Színtársulat eseménye.

Időpont: január 24., 18.00

Helyszín: Kultúrtanya (Budapest, Csángó u. 9, 1134)