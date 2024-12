Karácsonyi kamarakoncert

Műsor:

W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett, K.581

Carl Maria von Weber: B-dúr klarinétkvintett, Op. 34

Fotó: facebook

Közreműködik:

Környei Zsófia - hegedű

Satoko Kakutani-Fukuma - hegedű

Fejérvári János - brácsa

Rózsa Richárd - cselló

Varga Gábor - klarinét

Mozart klarinétötöse az egyik legkorábbi, hasonló apparátusra született darab. Bár a zenéjére jellemző érzelmi összetettség és kontraszt itt sem hiányzik, azt aligha találnánk ki, hogy Mozart életének egyik legnehezebb évében írta a művet. A klarinétötös egyesíti azt a három műfajt, amiben szerzője a legjobb volt: az operát, a versenyművet és a vonósnégyest, és nem más inspirálta, mint korának klarinétos sztárja, Anton Stadler. A bemutatón valószínűleg maga a szerző is brácsát ragadott, hogy barátja mellett játsszon. Weber klarinétötöse nemcsak abban osztozik a bizonyára mintaértékű Mozart-darabbal, hogy egyesíti a versenymű lelkét és az operai hatásokat, hanem abban is, hogy egy kivételes hangszínű előadó, Heinrich Baermann ihlette. Weber két leghíresebb operáján kívül legfeljebb klarinétversenyei szoktak felbukkanni a repertoáron, ami nagy kár: ez a kamaramű is bizonyítja, milyen magas minőséget képvisel a többi darabja is.

A programra a belépés díjtalan. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Időpont: december 18. 18.00

Helyszín: Budapest Music Center (Budapest, Mátyás u. 8, 1093)