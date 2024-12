Budapesti moziestek: Ének a búzamezőkről

„Olyan, többnyire magyar filmeket vetítünk, amelyeknek zenéje és annak alkotója különösen fontos számunkra. Játék- és dokumentumfilmek egyaránt szerepelnek a kínálatban, a filmművészet hajnalának idejéből éppúgy, mint a közelmúltból. S hogy az élmény még teljesebb legyen, a kiválasztott filmek zeneszerzőjét (vagy azok közeli munkatársait, barátait) is meginvitáljuk majd egy beszélgetésre. Házigazdánk továbbra is Kolozsi László lesz, aki nemcsak film- és zenekritikus, de regény- és forgatókönyvíró is, ez utóbbit a MOMÉ-n oktatja. Sorozatunk decemberi állomásán az Ének a búzamezőkről című, 1947-ben bemutatott, majd 1948-ban betiltott filmet vetítjük. Az esten Dargay Marcell, zeneszerző lesz a vendégünk.” – írják a szervezők.

Ének a búzamezőkről

magyar filmdráma, 1947, 82 perc

rendező, forgatókönyvíró: Szőts István

író: Móra Ferenc

A háború a falvak életét is feldúlta. A férfiak távollétében a földeken az asszonyok és az öregek végeztek minden munkát. Az orosz hadifogságból hazatért Ferenc a szomszéd tanyán találja meg a kisfiát, akit édesanyja halála óta a férfi földije és katonatársa, Rókus családja nevelt. Most tőle tudják meg a szomorú hírt: együtt szöktek meg a fogságból, de Rókus útközben meghalt. Ferenc és Rókus özvegye, Etel lassan, szemérmes tartózkodással egymásba szeretnek. Boldogságuk azonban nem lehet tartós, mert a férfi szörnyű titkot őriz a szívében.

Szereplők:

Görbe János, Szellay Alice, Bihari József, Simon Marcsa, Bánhidi László

A vetítés előtti és utáni beszélgetést Kolozsi László film- és zenekritikus moderálja.

Vendég: Dargay Marcell, zeneszerző

Regisztráció és egyéb részletek itt.

Helyszín: BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtár Budapest (Budapest, Mátyás u. 8, 1093)

Időpont: december 4., 19.00