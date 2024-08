Vigadó Piano: Hosszú, forró nyár…

Az eseményen az 1920-as és 30-as évek amerikai bárzenéjétől kezdve, a 40-es és 50-es évek nagy magyar slágerein át, Amy Winehouseig mindenki megtalálhatja a kedvencét.

Fotó: facebook

Augusztus 20.

14:00 - 14:50

"Hosszú, forró nyár… Nádas Gábor, Gábor S. Pál legismertebb szerzeményei "

Nyári Gyula - zongora, elnök Alapító Tag

15:00 - 15:50

„I Just Called to Say I Love You”- Stevie Wonder, Whitney Houston, George Benson, George Michael, Lionel Richie, Sting egyveleg

Darvas Tamás - zongora Alapító Tag

16:00 - 16:45

"Nem adom fel… Magyar popzene a 60-as évektől "

Villás György - zongora, Alapító Tag, Horváth Plútó József - basszus gitár, Látó Attila - dob, Szabó Éva Imola - ének

17:00 - 17:45

"Night and Day…Cole Porter, Jerome Kern amerikai zeneszerzők ismert slágerei"

Pikács István - zongora, Tiszteletbeli Tag, Oláh Péter - bőgő, Lakatos Pecek András - dob

18:00 - 18:45

"Bossa-Nova Swing örökzöldek, Antonio Carlos Jobim, Gilbert Bécaud est"

Rigó Ferenc - zongora, Alapító Tag, Oláh Péter - bőgő, Botos Zsolt - jazz gitár, Riz Laura - ének "Bossa-Nova Swing örökzöldek,

19:00 - 20:00

Nika est

Lakatos László - zongora, Alapító Tag, Szombati Máté - dob, Berki Dávid - basszus gitár, Veres Szabolcs - szaxofon és Veres Mónika

További infókért kattints ide: https://szentistvannap.hu/programok

Gyere, ünnepeljük együtt Magyarország születésnapját! Te hozd a jókedved, mi hozzuk a zenét!

A rendezvényre ingyenes a belépés.



Időpont: augusztus 20., 14.00

Helyszín: Vigadó tér, Budapest