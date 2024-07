Zenés esték a Ferenc téren - Saya Noé

Pop noir

Saya Noé akusztikus koncertjén a dalok a legletisztultabb formájukban szólalnak meg, mindössze egy akusztikus gitár és Saya Noé szívből jövő hangjával.

Saya Noé egyedi hangzásvilágával és elgondolkodtató dalszövegeivel egy olyan utazásra invitálja a hallgatókat, ahol a zene nem csupán hangokat, hanem történeteket közvetít.

Ezen a kivételes estén a fókuszban Saya Noé 2023 szeptemberében megjelent "Jupiter" című második nagylemeze áll. A színpadon felcsendülnek a "Taboo" és a "Museum of Sins” korábbi kiadványok legkedveltebb számai is, így az est kiváló alkalmat kínál arra, hogy Saya Noé rajongói közelebbről megismerhessék az énekesnőt és az alkotói folyamatát, történeteit. Emellett a koncerten bemutatásra kerülnek olyan eddig sosem hallott dalok is, amelyek ezen az estén lesznek először élőben hallhatók.

Az esemény ingyenes.

Időpont: július 11., 18.00

Helyszín: IX. kerület, Ferenc tér