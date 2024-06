New. Art. Stúdió. A legendás underground ruhaműhely története

A New Art Stúdió – egy bolt, egy ruha-műterem, Koppány Gizella, Kováts Nóra és Király Tamás együttműködésében 1980–1988 között működött a Petőfi Sándor utca 11. udvarában. A visszaemlékezések szerint „nagyon kicsi és zsúfolt” helyiség nem pusztán üzlet volt, hanem a budapesti underground egyik központja. Az alapítók kísérletező, avantgárd jellegű öltözékeit, kiegészítőit az alternatív művészeti és zenei szcéna szereplői viselték. A tervezőknek egyfajta „laboratórium” volt, ahol nem csak anyagokkal, formákkal kísérleteztek, hanem „élő kirakatot”, divatsétákat, divatperformanszokat is szerveztek.

A New Art Stúdióra mindenki emlékszik, csakhogy mindenki másképp. Egyesek szerint New Wave Butik vagy New Age Stúdió volt a neve. „Mindenkinek volt onnan ruhája”, de senki sem tudja mi lett vele.

A kiállítás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Designelmélet mesterszakán indított képzés, a Designkurátori specializáció részeként, A kiállításrendezés elmélete és gyakorlata című kurzus keretében valósult meg Földi Eszter vezetésével.

