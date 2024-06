Keep Swinging - ingyenes taster órák és tánc party

"Idén nyáron is csöröghettek a Budapest Garden teraszán! A Keep Swinging és a Budapest Garden csapata szeretettel vár minden érdeklődőt nyáresti szabadtéri táncestünkön, minden kedden 19.00 és 22.00 között.

A Keep Swinging tanárai egy rövid "taster", azaz bemutató órával is készülnek nektek, ahol azokat a kezdőket várják, akik érdeklődnek a swing táncok iránt és szívesen kipróbálnák magukat. Az órán elsajátíthattok néhány autentikus jazz és charleston lépést, amiket utána bevethettek a táncparketten is."

Fontos információk:

- A bemutató óra ingyenes, előregisztráció nem szükséges.

- A bemutató óra után social dance, azaz swing táncos buli következik.

- Bemutató óra kezdése: 19:00

- Swing buli kezdése: 19:30 - 22:00

- Eső esetén a rendezvény elmarad.

Időpont: június 25.

Helyszín: Budapest Garden (Budapest, Árpád fejedelem útja 125, 1036)