„Tales from outside” – Kézdy Luca kiállítása

Első, Home című szólólemeze 2022-ben jelent meg, amelyet 2023-ban az Unseen Landscapes követett, amivel párhuzamosan azonos című, első önálló kiállítása is megnyílt. Most új tárlattal jelentkezik Kézdy Luca. A klasszikus zenei képzettségű művész neve sokak számára ismerős lehet, hiszen a Magyar Rádió 2006-os jazz hegedű versenyének döntőjén közönségdíjat nyert. Saját projektje, a Santa Diver és szóló fellépései mellett számos zenésszel működött együtt különféle projektekben, elég ha Chris Potter, Stefano Di Battista, Sunna Gunnlaugs, Lantos Zoltán, Márkus Tibor, Borbély Mihály, Ágnes, Török Ádám, illetve Tereskova nevét említjük.

Az összes fontosabb hazai fesztiválon és klubban koncertezett, de számos külföldi jazz fesztiválon is fellépett, mint például a Chelsea Music Festival (NYC), Sparks & Visions Jazz Festival (DE) , Voll Damm Festival Jazz Vic (E), Gaume Jazz Festival (B), Südtirol Jazzfestival (IT) Cairo Jazz Festival (ET) 2017 márciusában önálló szerzői estje volt a Művészetek Palotájában. 2017-ben és 2022-ben Az év hegedűse, a JazzMa.hu muzsikusi, szerkesztői vagy közönségszavazatai alapján. 2019-ben Artisjus Előadói díjban részesült.

A művész külön köszönetet mond Körber Ágnesnek a kiállítás összeállításához.

Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ, Aula Galéria (1096 Budapest, Haller utca 27.)