JazzLiget: Gáspár Károly Trió, közreműködik Gereben Zita

Sokrétű zenei tevékenysége mellett Gáspár Károly a Karc FM szerkesztő-műsorvezetője volt hét évig, a JazzMa.hu kritikai rovatvezetőjeként pedig 2013-2023 között tevékenykedett. Jelenleg a Gramofon zenei magazin munkatársa.

Triójával saját kompozíciókat és jazz standard-eket egyaránt műsoron tartanak. Zenéjükre jellemző, hogy friss és előremutató, romantikus és esztetizáló, ugyanakkor tiszteletben tartja a mainstream jazz hagyományait.

Gereben Zita a hazai könnyűzenei élet kiemelkedő énekes-dalszerzője. Saját zenekarát 2009-ben alapította, mellyel eddig három, saját szerzeményeket tartalmazó nagylemezt jelentetett meg. A jazz stílusába sorolható Ready for the sun után populárisabb vizekre eveztek az Our Places című második albummal, amit a magyar nyelvű dalokat tartalmazó Az én fesztiválom című korong követett. Széles műfaji spektrumot lefedő repertoárjukban az R'n'B, a pop, a blues, és a jazz stílusjegyeit is magukon viselő szerzemények szerepelnek. Az énekesnő zenei pályája során számos hazai formációval dolgozott együtt, tagja volt az Emil.RuleZ! zenekarnak, a Gringo Sztárnak, valamint a Modern Art Orchestra, a Transform Quintet, a Random Trip zenekaroknak, és a Nagy János Trióban is közreműködött. Zenekara a hazai zenei élet elismert muzsikusaiból áll. Az összeszokott csapat hangzásvilágát jelentősen alakítja a zenészek egyedi zenei világa, játékuk szabadsága.



Időpont: február 16., 19.30

Helyszín: Corvin Művelődési Ház (1165 Budapest Hunyadvár u. 43/C)