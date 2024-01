„Szívem, emelkedjél…” – a Musica Nostra koncertje

A Musica Nostra nőikar 1994-ben alakult az ELTE BTK Zenei tanszékének hallgatóiból. Ma a tagság kis része egyetemi hallgató, a többiek az oktatás vagy a kulturális élet területén dolgoznak. Az elmúlt 30 évben számos kül- és belföldi versenyen nyertek értékes díjakat (Arezzo, Tours, Marktoberdorf, Maribor, Bratislava, Namestovo, Debrecen, Pécs, Budapest). Kortárs zene előadásáért két ízben kapott Artisjus díjat a kórus. A karnagy, Mindszenty Zsuzsánna háromszor kapott Artisjus díjat, 2020-ban a Magyar Kortárs Zenéért díjban részesült. Évente általában 10-12 koncertet adnak.

Műsor:

Josquin des Pres: In te Domine speravi

Tengernek csillaga – gregorián

Guillaume Dufay: Vergine bella (Petrarca)

Henry Purcell: Come ye sons of Art (Jöjjetek, művészet gyermekei)

Óda II. Mária királynő születésnapjára – részlet

Kocsár Miklós: Exsurge cor meum (Szívem, emelkedjél…) (Fazekas Mihály)

Orbán György: Szelíd erdők, Lúdvércz (Faludy Ferenc)

Tóth Péter: Felhők (Horgas Béla), Almafa álma (Mechler Anna)

Kocsár Miklós: Négy Mária-ének – részletek

Zombola Péter: Éjjelek (Vajda János)

Barabás Árpád: Egyenes labirintus (Pilinszky János)

Ligeti György: Négy lakodalmi tánc

Zongorán közreműködik: Szekér Bernadett

Vezényel: Mindszenty Zsuzsánna



A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a koncertregisztracio@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával. A regisztrációról visszajelzést küldenek a szervezők, akik azt kérik, ha valaki mégsem tud részt venni a rendezvényen, e-mailben jelezze!

Időpont: február 1., 19.00

Helyszín: FSZEK Ötpacsirta Szalon (Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4.)