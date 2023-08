Mesterségek Ünnepe a Budai Várban

"Augusztus 18. és 20. között 37. alkalommal rendezzük meg a Kárpát-medence legnagyobb és legrangosabb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek Ünnepét.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

A rendezvény idén is a Budai Vár polgárvárosi részén lesz megtalálható: Tóth Árpád sétány, a Táncsics Mihály és Tárnok utca, a Szentháromság tér és park, valamint a Dísz tér.

Az állami ünnepség részeként idén is ingyenes a rendezvény!

Díszvendég: Csehország

A fesztivál kiemelt témája: "Befordultam a konyhára…" címmel a népi parasztkonyha ma is használható kellékei

Közel ezer kézműves mester

Mesterség-bemutatók, látványműhelyek

Divatbemutató: FolkTrend

Több száz fellépő, egész napos színpadi programok

Népi játszóházak, gyerekkoncertek, ölbeli játékok, mese és tánctanítás

Kézműves foglalkozások"

Időpont: augusztus 18-20.

További részletek itt olvashatók.