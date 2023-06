Susovich Szilárd Farkas szaxofon MA diplomakoncertje

Műsor:

Decruck: cisz-moll szonáta

Josimacu Takasi: Fuzzy Bird szonáta

Közreműködik: Nanami Takewa (zongora)

Fotó: Facebook

Szünet

J. S. Bach: 5. (c-moll) csellószvit, BWV 1011 – 4. Sarabande

Wayne Siegel: Jackdaw

Ari Benjamin Meyers: Beckmann in New York

Quattro per Tutti Szaxofonkvartett: Szánkár Gergely (szopránszaxofon), Susovich Szilárd (altszaxofon), Katona Szilárd (tenorszaxofon), Mészáros Zsófia (baritonszaxofon)

Susovich Szilárd (szaxofon)

Időpont: június 6., 19.00–21.00

Helyszín: Zeneakadémia, Solti-terem