Jazzliget - Koncertet ad a Subtones

Subtones

"Különleges felállásának köszönhetően eddig is a groove-hallgató fenegyerekek mekkája volt, de az utóbbi időben új színeket is felvettek a palettájukra. Jónás Vera és Kiss Flóra énekesnők a dalok és a vokális zene irányába terelik a Subicz Gábor vezette zenekart. Benkő Dávid, Csízi László, Csókás Zsolt és Fonay Tibor összeszokott funk-jazz lávaként olvasztja magába az újonc tagokat és a legkülönbözőbb zenei világokat, teret adva szikár dalformáknak és a nagyívű improvizációknak egyaránt.

Octopus című új nagylemezükön is a legkülönbözőbb zenei világok olvadnak egybe, egységes és karakteres hangzásvilágot képviselve. Az album hamar az értő fülűek és a zeneszeretők kedvencévé vált, amit élőben is kivétel nélkül zajos sikerrel mutatnak be. Itt a Subtones, Magyarország legfrissebb jazz-pop szupergroupja. Jobban bólogatsz, mint valaha!"

Jegyek és egyéb információk itt találhatók.

Időpont: március 10., 19.45

Helyszín: Erzsébetligeti Színház