Bach kicsiknek és nagyoknak – Hangszersimogató

"Tudtad, hogy a harmonikának is sípjai vannak, akárcsak az orgonának? Miért van a csellónak nyaka, teste, sőt lelke is? Hány fajta trombitát ismersz, és miben különbözött az ókorban használt trombita a maitól? Hogyan működnek a hangszalagjaink és hogyan lehetséges, hogy egyetlen énekes egy egész zenekarral együtt is hallható?"

Sok-sok kérdés, ami a hangszerekkel és az emberi hanggal kapcsolatban felmerül, mind válaszra talál a játékos hangszerbemutatón, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt meg is szólaltathatják majd a különböző hangszereket. Mindez pedig egy mini-koncerttel egybekötve ad teljes képet a hangszerek klasszikus zenében betöltött szerepéről, és játékos formában viszi közelebb a közönség fiatalabb és idősebb tagjait ahhoz, amit a zene varázsa az emberiség számára jelent.

A Bach Mindenkinek Fesztivál minden évben a felnőttek mellett a gyermekekhez is közelebb szeretné hozni Johann Sebastian Bach zenéjét.

Szeretettel várunk minden családot, kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszülőket, nagynéniket és nagybácsikat! A program minden korosztálynak ajánlott."

Időtartam: 90 perc

Szünet: Nincs

Időpont: március 18., 11.30

Helyszín: Kulturális Szalon

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, a szalon elérhetőségein:

Telefon: 061 202 25 09

Email: info@kulturalisszalon.hu