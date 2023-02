Kételyek az árstopos termékek körül: miből mennyit lehet venni?

A pénztárnál és az adott terméknél ki van ugyan írva, de ez sokak figyelmét elkerüli és a különböző üzletekben sem egységes a korlátozás. Hol és mennyit lehet fejenként vásárolni az árstopos élelmiszerekből 2023-ban? A Ripost utánajárt!

Továbbra is árstop van érvényben néhány alapvető élelmiszerre – Fotó: KISS ANNAMARIE HAON

Eddig biztosan lesznek árstopos termékek a boltokban

A kormány 2021 őszén átmenetileg árstopot vezetett be egyes alapvető élelmiszerek esetében. Majd 2022 novemberében arról döntöttek, hogy kibővítik az egyes alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot. Azóta a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozik. Az árstopokkal kapcsolatos legfrissebb információ a kormány részéről az, hogy április 30-ig biztosan maradnak. Ennek megfelelően az alábbi termékek továbbra is hatósági árasak:

kristálycukor;

búzafinomliszt (BL 55);

finomított napraforgó-étolaj;

házi sertéscomb;

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég;

2,8% zsírtartalmú UHT tehéntej;

tyúktojás;

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével.

Korlátozhatják az árstopos termékek vásárlását az üzletek?

A jelenlegi szabályozás szerint igen, az adott üzlet dönti el, mekkora az a mennyiség, amit fejenként haza lehet vinni ezekből a termékekből. Az ilyesfajta mennyiségi korlátozásra egyrészt azért van szükség, mert így nagyobb eséllyel jut mindenkinek az árstopos árukból, másrészt nehezebbé teszi a termékek magasabb áron történő továbbértékesítését. Ez utóbbi lehetőséggel főleg a kisebb kifőzdék, éttermek élnek, pontosabban élnek vissza.

Fotó: Für Henrik / Mediaworks

Változott valami az ársapkás termékeket illetően?

Igen. Legutóbb 2023. január 13-án lépett életbe egy új kormányrendelet, ami szigorúbban szabályozza az árstopos élelmiszerek árusítását. Ennek értelmében a kereskedőknek kétszer akkora mennyiséget kell, hogy készleten tartsanak az ársapkával érintett élelmiszerekből, mint más termékekből. Ezzel igyekeztek a törvényhozók megszüntetni a ideiglenesen kialakuló árstopos áruhiányt az üzletekben.

Változott valami az elmúlt időszakban a mennyiségi korlátozásokat illetően?

Nem. Tavaly év végéhez képest ugyanazokkal a mennyiségi korlátokkal találkozhatunk a nagyobb üzletekben. Érdemes azonban az árstopos élelmiszerek kosárba rakása előtt átnézni a korlátozásról szóló kifüggesztéseket, mert azok üzletenként változnak. És nem csak a mennyiséget, hanem a megnevezést illetően is. Van, ahol darabra mérik a csirkemellet (vákuumcsomagolt), van, ahol csomagra a krumplit és dobozra a tojást, de olyan üzlet is van, ahol kilogrammban adják meg a maximum megvehető mennyiséget.