Deutsch Tamás: a brüsszeli bürokrácia bizonyítékát adta, hogy Magyarországot politikai okokból támadják

A kormánypárti politikus a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken rámutatott: nem belső vizsgálatokból derülnek ki újabb és újabb információk arról, ki hogyan érintett, hanem a belga bűnügyi hatósági nyomozati anyagából, az érintett uniós intézmények a "fülük botját" sem mozdítják.

Azok, akik ezt a befolyásvásárlási rendszerre épülő, korrupciós szisztémát létrehozták, működtették, illetve haszonélvezői ennek, nem akarnak változást: az európai választópolgároknak kell ezt a rendszert kiseprűzni Brüsszelből a 2024-es európai parlamenti választásokon - húzta alá Deutsch Tamás.

Úgy értékelt, a brüsszeli bürokrácia "hülyét csinált" magából, és kiderült, hogy semmilyen normatív jogi szempont nem támasztja alá a Brüsszelből érkező jogállamisági kritikákat és kifogásokat. Ezek mögött kizárólag durva politikai szándék áll, az európai baloldal és magyar "dollárbaloldal" politikai támadási szándéka - mondta a kormánypárti politikus.

Úgy folytatta: most már bizonyítékok alapján látható, hogy hosszú éveken keresztül Magyarországot minden alapot nélkülöző módon rágalmazták. Az egyik legfontosabb mondanivalója Brüsszelnek az volt, hogy szörnyű a magyar parlamenti képviselőkre és más közszereplőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati rendszer, ez a korrupció ellen közvédelmet nem ad, azonnal meg kell változtatni.

Felidézte, hogy próbáltak éveken keresztül "értelmes párbeszédet folytatni", hogy pontosan melyek a kifogások, de Brüsszel nem volt hajlandó semmi konkrétumot mondani.

Tavaly nyáron egy az egyben az európai parlamenti vagyonnyilatkozati rendszer elemeit emelték át a magyar törvénybe, azt gondolván, hogy a brüsszeli bürokrácia, az európai bizottság tagjai csak "elalélhatnak" attól a rendszertől, ami évtizedek óta működik Brüsszelben - mondta Deutsch Tamás, hozzátéve: soha senki semmilyen kifogást nem fogalmazott meg ezzel összefüggésben. Ehhez képest még durvább kritika érkezett, mondván, az új szabályozás még tragikusabb mint a korábbi, és feltételként rögzítették a jogállamisági eljárás lezárását célzó konzultáció során, hogy vezessék vissza újra a korábbi magyar vagyonnyilatkozati rendszert.

"Fehéren-feketén" letagadhatatlan bizonyítékokat szolgáltatott maga az Európai Bizottság, hogy súlyos korrupciós kockázatokat rejt magában az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati rendszer - összegzett az EP-képviselő, aki szerint annak is bizonyítékát adta az Európai Bizottság, hogy korábban minden ok nélkül gyalázta a magyar vagyonnyilatkozati rendszert, mert épp a korrupciós kockázatok megszüntetése érdekében az általuk megváltoztatni kívánt rendszert akarták visszavezetni. Dupla abszurd az egész - fogalmazott a politikus.

Most van egy uniós alapintézmény által kiállított bizonyítvány arról, hogy korrupciós kockázatot jelent az európai parlamenti vagyonnyilatkozati rendszer, azonnal meg kell változtatni. Ha egy brüsszeli bizottság azt mondja, a magyar rendszer jó, csökkenti a korrupciós kockázatot, akkor a változtatás iránya is lehetne ez, hiszen ami uniós tagállamként Budapesten jó, annak jónak kell lenni Brüsszelben is - mondta az EP-képviselő.