Újpesti BorVíkend – Idén is együtt, Újpesten!

„Bort Igyatok! Aztán majd kedvet kaptok a csókolózásra, a virágszedésre, a jó mély alvásra, a nevetésre és újság helyett reggel költőket fogtok olvasni!” – Hamvas Béla.

És hogy így lehessen, mi újra elhozunk 32 csodálatos hazai pincét.

Fotó: Facebook

Biztosra megyünk, ezért szokásunkhoz híven előre összeállítunk jó néhány kóstolósort, és sommelier-ék is segítik majd a tájékozódást, hogy senki el ne vesszen a palackok forgatagában. Street food választékunkhoz illesztett bor-étel ajánlóink pedig akár még tovább tökéletesíthetik a borélményt, amit gondosan válogatott magyar zenékkel és élő jazzel színezünk tovább, hogy mindenki átadhassa magát az önfeledt szórakozásnak. Szabad táncolni!

Vasárnap a présből most is előbuggyan majd a must, ragadnak a kis kezek, de lovagvár, körhinta, arcfestés, ugrálók és gyerekkoncertek is szórakoztatják a kis szüreteseket.

A BorVíkend lezárásaként a nagyérdemű idén is kiválaszthatja Újpest Város Borát. A szavazásban részt vevőket a napi sorsolásokon most minden eddiginél értékesebb nyeremények várják.”

A rendezvény ingyenes.

Időpont: szeptember 8–9– 10.

Helyszín: Újpest, Szent István tér