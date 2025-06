Ma valóra válhat egy csillagjegy álma! Vajon rólad van szó?

Kos

Pénteken megvalósíthatja álmait! Az egyetlen figyelmeztetés, hogy ne vállalja túl magát – a kapkodás az egyetlen, ami miatt egy ponton már „visszafelé termel”. Ami a szerelem, párkapcsolat területét illeti: most senki sem tud önnek ellenállni. Lehengerlő a magabiztossága.

Bika

A Vénusz nem „csak” a kis szerencse, hanem a szerelem bolygója is, és ma belép a jegyébe. Akár már ma, de a következő hetekben elhozhatja önnek a szerelmet, ha szingli, vagy megerősítheti a kapcsolatot, ha van párja. A külsejét is megújíthatja. Nagyon népszerű lesz.

Ikrek

A Vénusz jegyváltása önnek is kedvezhet. Kerülje a vitát, és csak arra fordítson energiát, amit valóban el akar érni! Ha vágyaira, álmaira koncentrál, és határozottan képviseli a véleményét, akkor bármit elérhet a Bika Vénusz idején.

Rák

Pénteken érkezhet egy kihívás, de az is rögtön kiderül, hogy vannak emberek, akik azonnal segítenek önnek, ha szüksége van rá. Jól alakulnak a dolgai, és ezt néha nem árt megbeszélni, sőt meg is ünnepelni. Az este pont jó alkalom erre.

Oroszlán

Ha úgy érzi, lemaradt valamiről a héten, akkor talán nem is volt az annyira fontos. Az élet hamarosan új lehetőségeket kínál – és még jobbat is, mint a korábbi. Már ma megérkezhet a jó hír.

Szűz

Akkor is kaphat szeretetet, ha nem mutatja ki az érzéseit, de az ön hangulata is egészen más lesz, ha többet mosolyog. Ma lesz is rá oka, mert a Vénusz jegyváltása a Szűznek is könnyebbséget hoz.

Mérleg

Pénteken végre igazán izgalmas élmények érhetik. Ezek segíthetnek kizökkenni a megszokott ritmusból, a mókuskerék érzéséből. Igazán tökéletes ez a péntek, ha kimozdul, programokat szervez – a délután sok találkozást hozhat.

Skorpió

Ha szingli, akkor a Vénusz jegyváltásának köszönhetően több lehetősége nyílhat az ismerkedésre, és nem is kell sokáig várnia, hogy valaki megjelenjen a színen. A kémia azonnal működik önök között, mégis lehet valami az illetőben, ami egyszerre vonzza és taszítja.

Nyilas

A pénteki nap önnek is szuper fejleményeket tartogathat. Valószínűleg annak is örül, ha nyugodt mederben haladnak a dolgai, de most ennél is több jön: a Merkúr és a Mars fényszöge különleges sikert, áttörést, eredményt jelez.