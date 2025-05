Bosszantó helyzetek várnak ma erre a csillagjegyre: tudd meg, mit tartogatnak számodra a csillagok!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagyon kedvező a Kos jegy szülöttének, hogy a Vénusz és a Hold is tűz elemű jegyben van. Szuper ez a nap arra, ha bármi újba belekezdene, és nagyon sikeres lesz a karrierben és a magánéletben is. Lesz egy szuper megérzése, hallgasson rá!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Bosszantó helyzetek adódnak hétfőn. Mégis jó lenne kordában tartani valamennyire a reakciókat, nehogy a következő napok azzal teljenek, hogy próbálja helyrehozni a járulékos károkat. Előbb gondolkozzon, és csak azután cselekedjen!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn elsodorhatják kicsit az események, és zavarja, hogy nem önnél van az irányítás. Ne erőlködjön, nincs semmi értelme. Inkább hagyja magát sodortatni az árral. A holnapi nap már jelentősen könnyebb lesz!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ahhoz képest, hogy ez a hosszú hétvége utáni első munkanap, egészen jól alakul minden. Kiegyensúlyozódnak ön körül a dolgok. Jók a megérzései, és kedvező fényszögek támogatják a törekvéseit. A lehető legtöbb tennivalót érdemes mára időzíteni. Sikeres lesz!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold még az Oroszlán jegyében van, és a Kos Vénusz is támogatja. Tettre kész és nagyon lelkes egész nap. Most mindent nagyon pozitívan lát, azokat a dolgokat is, amelyek múlt héten még nem túl pozitívnak tűntek. Szuper ötletei lesznek, amiket érdemes is megvalósítani.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Sok jó hírt, köztük a munkával kapcsolatosat is kap hétfőn. De ha a jövőjével kapcsolatosan lenne bármilyen komoly terve, most azzal is sokat léphet előre. Mindenképpen érdemes lépéseket tenni a változások érdekében, mert most a hatékonyságot segítik az égi folyamatok.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyon jól indul a Mérlegnek ez a hét. A szerencse ön mellé pártol, s valójában csak önön múlik, hogyan használja a kedvező lehetőségeket. Próbáljon minél türelmesebb maradni, ne kapkodjon, és ne is döntsön meggondolatlanul. A sikert hamarosan megízlelheti.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hétfőn nagyon összerendeződnek a dolgai és a gondolatai is. Hihetetlenül erősek lesznek a radarjai a mai napon! Nagyon jó érzékkel látja meg, hogy merre tud a legkönnyebben haladni a dolgaival. Igazán szerencsésen hat a jegy szülöttére a Bika Nap és a Kos Vénusz.