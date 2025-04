Tűz elembe járnak a bolygók: ez a csillagjegy lesz a következő időszak nagy nyertese

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold még ma is a Nyilas jegyében jár, és csupa kedvező fejleményt jelez. Ahogy az is, hogy tűz-elemű bolygók erősítik: például a magabiztosságát, és segítik, hogy kiálljon magáért, a céljaiért. Egy helyzetben szükség is lesz rá: valaki rivalizál, versenyez önnel.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma már mindenki menne haza, készülődne az ünnepekre, úgyhogy meggyűlhet a baja a munkatársaival. A tűz elemű bolygók nem csak a sok energiát, hanem sajnos türelmetlenséget is mutatnak. Ez szinte garantálja a munkahelyi összezördülést.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Provokációnak érzi egyesek megnyilvánulását a környezetében. Önt idegesíti, ha mások túlságosan rámenősek, vagy túlságosan törtetnek. Húsvét előtt közvetlenül azonban nem érdemes új frontot nyitni... Hagyja ezeket a jövő hétre, ráér akkor tisztázni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Merkúr kilép a jegyéből, és holnap a Mars is elhagyja a víz-elemet, így egyre inkább a tűz-elem dominál. Ez egyáltalán nem baj, mert több lendületet ad, végre vége a tavaszi fáradtságnak is. Önnek is nagyon jó kedve lesz, este biztosan, amikor kezdetét veszi a húsvéti hosszú hétvége.