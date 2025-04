Bolygóháromszög villan fel az égen: ezekre a csillagjegyekre hatalmas szerencse vár

Kos napi horoszkóp (03. 21. – 04. 20.)

Kedden még víz-elemű jegyben jár a Hold és a Merkúr is, ami önnek túl sok érzelmet jelez. De már csak ma: holnap belép a Merkúr a jegyébe, és tető alá tudja hozni azokat az ügyeket, amiket jópár hete indított el. Ma ezeket készítse elő.

Bika napi horoszkóp (04. 21. – 05. 20.)

Összeáll az égen egy csodálatos bolygóháromszög, ami ma és holnap hatalmas segítséget jelent tanulásban, tárgyalásban, egyeztetésben. Használja ki, és intézze el gyorsan, amit még húsvét előtt kell/lehet.

Ikrek napi horoszkóp (05. 21. – 06. 21.)

Nagyon sikeres napja lehet. Időzítse mára a tanulással, ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat, mert most sokkal gyorsabban és ügyesebben túl tud jutni rajtuk. Nagy eredményt könyvelhet el, ha jó az időzítés.

Rák napi horoszkóp (06. 22. – 07. 22.)

A húsvétra való készülődés, a bevásárlás célegyenesbe fordult. A Skorpió Hold fokozottan érzékenyen érinti, úgy tűnik, most senkivel sem könnyű megtalálni a hangot. Szerencsére ez gyorsan elmúlik. Ma és holnap egy csodálatos bolygóháromszög segíti mindent elintézni.

Oroszlán napi horoszkóp (07. 23. – 08. 22.)

Kedden egész nap az lesz az érzése, hogy folyton jön valaki, aki kérdez, kér vagy mesél valamit, és emiatt folyton elveszti a fonalat. Ez nemcsak rengeteg értékes idejét veszi el, de borítékolhatóan feszültté is teszi. Pedig a sikerekre is koncentrálhatna, mert abból is kijut ma bőven.

Szűz napi horoszkóp (08. 23. – 09. 22.)

Kedden több türelmetlen emberrel lesz dolga! A többség kapkodni fog. Persze ráfogják majd a húsvétra. Jó önnek, mert mindebből kimarad, és nem idegeskedik. Mindig is jó volt abban, hogy beossza a teendőket. Most is így lesz.

Mérleg napi horoszkóp (09. 23. – 10. 22.)

Lehet, hogy döcögve indult a hét, de keddre teljesen magára talál, és úgy hasít, mint kés a vajban. Ma és holnap is remek fényszögek remek napot szimbolizálnak, amelynek köszönhetően nagyon jó kedvvel készülődik az ünnepekre, családi látogatásokra.

Skorpió napi horoszkóp (10. 23. – 11. 22.)

Kedden szuper fényszögek szuper napot szimbolizálnak. Ettől szuper hangulatban készülődik a húsvétra. Most könnyítések is érkeznek: valamit nem kell megcsinálnia, mert más átvállalja a feladatot. Fogadja el!