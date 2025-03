Napi horoszkóp: szenvedélyes, mégis feszült nap vár erre a csillagjegyre pénteken

Vajon mit tartogat az univerzum a csillagjegyek számára március 21-én? Kihívásokat? Szerencsét? Viszályt? Megoldást? Kiderül a napi horoszkópból!

Mit tartogat a napi horoszkóp március 21-re? Eláruljuk! Fotó: Metropol

Napi horoszkóp: március 21

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma nagyon sok tűz-elemű energia hat önre, hiszen a Nap az ön jegyében van, a Hold pedig a Nyilason halad keresztül. Ez lelkesíti, most nagyon motiváltnak érzi magát, és nagy a teherbírása is. A türelméről ez nem mondható el: most könnyű önt kiakasztani!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy távoli rokon, vagy régen látott barát látogatására számíthat a mai napon. Felvidítja, sőt fel is villanyozhatja ez a találkozás. Egy közös programot is megbeszélhetnek a közeljövőre, amit tényleg nem érdemes kihagyni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken egy kisebb-nagyobb vita lehet az, ami önre vár, különösen akkor, ha aktívabban bekapcsolódik egy beszélgetésbe. Igaza van, de most nem lenne taktikus, ha addig menne, amíg a másik ezt be nem ismeri. Hagyja őt is győzni néha!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagyon szenvedélyes nap lesz a mai, ez viszont jelenthet túlzott feszültséget is. Nem biztos, hogy elegendő lesz egy helyes döntéshez az, ha csakis annak hisz, amit lát, vagy hall. Lehet ugyanis önben egy érzés, hogy talán valami nem stimmel. Soha ne hagyja figyelmen kívül az intuícióját, mert az csalhatatlan iránymutatója egész életében!