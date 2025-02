Minden nap rám mosolyog, de hogy hívjak el randizni egy csodaszép nőt? – Itt a szakember válasza

Szerelem első látásra? Egy férfi elárulta, van egy fiatal nő, akit minden nap lát, amint felszáll a vonatra azon az állomáson, ahol őrként dolgozik – és már nagyon szeretné a kiszemelt hölgyet randira hívni. Ám egyelőre a félelem erősebb benne…

Elárulta a párkapcsolati tanácsadó, hogy hívd el randizni azt a nőt, aki tetszik neked! (Fotó: Pixabay)

Az őr elárulta, kiszemeltje 25 év körülinek tűnik, és nagyon csinos. A 23 éves férfi nem tagadja: azonnal belezúgott. Bevallotta, amikor megpillantja a hölgyet az állomáson, igyekszik neki mindig jó reggelt kívánni. A kedvességét pedig plátói szerelme minden alkalommal meleg mosollyal viszonozza.

A férfi kifejtette, mióta befejezte tanulmányait, ugyanazon az állomáson dolgozik. A barátai azt javasolták, hívja meg egy italra a szépséget, ám ő aggódik, mi lesz, ha a hölgynek nem fog tetszeni, és azt hiszi majd, hogy zaklatja.

Attól is tart, hogy feljelenthetik a főnökénél, amiért munkaidőben beszélget egy utassal. A férfi nem tagadja, ez még nagyon új neki, még soha nem hívott el senkit randira, ezért most segítséget szeretne kérni a The Sun brit napilap párkapcsolati szakemberétől.

Miért nem csevegsz vele legközelebb, amikor találkozol vele? Így tudni fogja, hogy érdeklődsz iránta. Az, hogy mosolyog, már jó jel. Készülj fel rá, lehet, hogy van párja, vagy hogy nem akar kapcsolatot – de ha nem hívod el randira, sosem tudod meg, szabad-e vagy sem! Nem lehet munkahelyi időpocsékolásnak vagy zaklatásnak tekinteni, ha csak munkaidőn kívül hívod meg egy kávéra. Lehet, hogy az »ügyfélkapcsolatokat« a következő szintre emelnéd, de mi a baj ezzel? Ha a beszélgetés közben szikrázik a levegő, gondolkodjon el azon, hogy leszervezz egy újabb találkozót

– tanácsolta az érzelmek terén bátortalan biztonsági őrnek Deidre, a The Sun párkapcsolati szakértője.