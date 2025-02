Jobb, ha most senki nem húz ujjat ezekkel a csillagjegyekkel!

Napi horoszkóp – 2025. február 8., szombat

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Halak Hold miatt a szokásosnál empatikusabb, ugyanakkor mégiscsak lehet egy helyzet, amikor megsértődik, valószínűleg igaza is van. Itt a nagy kérdés az, hogy érdemes-e bosszankodni miatta.

Hiába hétvége: a legtöbb csillagjegynek nem lesz egyszerű ez a szombat (Fotó: Metropol)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az uralkodó bolygója, a Vénusz a nagyon temperamentumos Kos jelében van, ezért óvatosan, most a szokottnál robbanékonyabb. Ezenkívül a Halak Hold miatt valami teljesen kis megjegyzés miatt is nagyon megsértődhet. Figyeljen erre, tényleg ne drámázza túl!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A víz elemben járó bolygók kedveznek önnek. Arra ügyeljen, hogy ne beszéljen túl sokat, és ne maradjon néma sem! Az optimális valahol a kettő között húzódik. És őrizze meg a gyermeki, felhőtlen életkedvét!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Bátorság kell, hogy kiengedje az irányítást a kezéből. Ma próbálja meg, és meglátja, nem lesz semmi baja. Egy inspiráló élmény, vagy akár találkozás vár önre: valaki vagy valami különösen megérinti és megdobogtatja a szívét.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A víz-elemű bolygók túl sok érzelmet jeleznek, amiktől picit összezavarodhat. Nem kell kapkodnia, várjon kicsit és kitisztul a kép. Nézzen körül és látni fogja, hogy nincs egyedül! Az égi folyamatok szerint mindezzel együtt elégedettség és hála tölti el a szívét.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Látható egy Nap-Merkúr együttállás az égen. Minden jól megy, ha megtartja a megjegyzéseit magának. Igen, ez néha nagyon nehéz. Mégis, higgye el, most ön jár jobban azzal, ha betartja a figyelmeztetést.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Különféle érdekes emberrel találkozik, beszélget ezen a hétvégén. A bolygók szerint lesz egy, akitől sokat tanulhat. Nem kell utánoznia, elég, ha felismeri, mi az, amiben ő esetleg előrébb tart. Nem szégyen tanulni a másiktól, sőt!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vízöntőben járó bolygók arra hívják fel a figyelmét, hogy milyen fontos, ne másnak akarjon megfelelni, hanem csakis önmagának. Ugyanakkor a rugalmasság is legalább ilyen lényeges, ennek azonban most ön is híján van. Legyen megértő a másikkal.