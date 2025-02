Ennek a csillagjegynek ma rázós bolygóállások borzolják az idegeit

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nem szégyen, ha kimutatja az érzéseit, de lehetséges, hogy egyesek kritizálják önt emiatt. De nem bújhat ki a bőréből, és lesz, aki meg éppen emiatt áll ön mellé. Szóval maradjon önazonos, és kedvezően alakulnak a dolgai.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Lehet, hogy megvan a véleménye a kollégáiról, de ezt most lehetőleg ne hangoztassa. Előfordulhat, hogy valaki olyan is figyel (fülel), akire egyáltalán nem tartozik, amit mondani akar. Szóval most tényleg igaz a mondás, hogy „nem szól szám, nem fáj fejem”.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Nap a Vízöntő jegyében van, és ez nagyon erőssé, stabillá teszi. Hétfőn senki és semmi nem tudja kizökkenteni. Pedig tuti, hogy valaki be fog próbálkozni és provokálja, vagy egyenesen ellenségesen viselkedik. Ön csak mosolyog…

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn olyan dicséretet kap valakitől, ami visszaadhatja az önbizalmát. Az illetőtől nem számított ilyen inspiráló szavakra, s ezért még meghatóbb a dolog. Ezzel remélhetőleg felvértezi magát a délutáni „támadásra”, amikor kellemetlen bolygó-szembenállás szerint kritika éri.