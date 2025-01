Rossz hírt kapnak ezek a csillagjegyek, itt a lista!

2025. január 31.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Jobban oda kell ma figyelnie a tervezésre. Jól teszi, ha a szokásosnál korábban indul el, és pontos időbeosztást készít, amit aztán be is tart. Egy váratlan találkozó még így is keresztülhúzhatja a számításait. Pedig most minden perc számít.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha úgy érzi, hogy bizonyos személyek nem mindenben becsülik meg eléggé, akkor nem biztos, hogy önmagában kell keresnie a hibát. Ha ugyanis máshol rengeteg pozitív visszajelzést kap önmagával, vagy a munkájával kapcsolatban, akkor nem önnek kell megváltoznia...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken az intuíciója segít eligazodni valamiben, amikor a rendelkezésére álló információk talán nem adnak elegendő támpontot egy döntéshez. Figyeljen egy picit befelé is, és meg fogja látni, melyik ösvényen induljon el.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagyon passzol önhöz a Halak Hold energiája. Ha mostanában azon járnak a gondolatai, hogy valami nagy változást vigyen véghez az élete egy területén, akkor ma legyen nyitott és figyeljen a hírekre. Fontos hír, vagy lehetőség jöhet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma is az események középpontjába kerül, és így nagyon nehéz megállni, hogy ne adja tovább a híreket, a pletykákat, amiket hall. Érdemes azonban óvatosnak lennie, mivel egy megalapozatlan álhír terjesztése később nagyon kellemetlen helyzetet tud teremteni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken lehet egy váratlan helyzet, melyre reagálva hirtelen kell döntenie és talán elsőre nem a legjobb megoldás jut majd eszébe. Ne legyen emiatt feszült! Nyugodtan módosítsa a dolgokat menet közben.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken szuper ötletet kaphat valamihez, amire már egy ideje készül, de nem volt meg, hogyan is kezdjen hozzá. Minden összeállhat így végre, most már csak önön áll, hogy valóban bele is kezdjen.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A pénteki napot, minden rohanás ellenére, különösen szépnek fogja találni. A környezetébe is kisugározza ezt a békés lelkiállapotot, jókedvet. Vonzódnak önhöz az emberek, sokan keresik a társaságát, és valamilyen nagyon jó hírt is kaphat.