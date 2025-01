Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden Hold marad a Kos jegyében, ami adja a szenvedélyt, a Bak jegyében járó Nap pedig továbbra is gondoskodik a hatékonyságról. Az uralkodó bolygója, a Mars viszont retrográd, ami lefékezi. De talán ez nem is gond, hiszen így van ideje mindig kigondolni a következő lépést.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden remek beszélgetés és kitűnő hangulat vár önre, amikor valamilyen módon kapcsolatba kerül egy rendkívül izgalmas személyiséggel, vagy új oldaláról mutatkozik meg önnek egy régi ismerős. Esély van arra is, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot az illetővel.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden egy sor befejezetlen feladat vár önre, és talán aggódik is miatta, hogy nem lesz képes mindennel végezni. Vonjon be a munkába valaki mást is, aki először talán vonakodni fog, de lehet, hogy a végére egy remek közös program is kikerekedik a dologból.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden úgy érzi, hogy ideje valakivel tisztáznia néhány dolgot. Meg is tenne mindent, hogy helyreálljon az egyensúly, de ez annyira nem is könnyű, mivel a másik nem igazán partner ebben. Legyen türelmes egy kicsit, hamarosan ő kopogtat majd önnél…

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Lehet önben egy kis aggodalom, mert elég sok minden bolydul fel ön körül. De nem kell aggódnia! Amit ön csinál és ahogy azt teszi, szinte garancia arra, hogy ön körül csak azok a dolgok és csakis úgy változnak, ahogyan ön azt szeretné.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma egy olyan téma kelti fel a figyelmét, amely eddig teljesen kívül esett az érdeklődési körén. Ha így is van, ne féljen próbálkozni valami újjal, szokatlannal! Még akkor is, ha olyasmit talál ott, ami nem tetszik, legalább lesz tapasztalata, ami alapján azután véleményt mondjon róla.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma a közvetlen környezetében egy önt is érintő nagy változás állhat be, ami felkelti a gyanút, hogy van valami ön körül, amit nem tud, vagy valakit esetleg rosszul ismer. Igyekezzen kideríteni a körülményeket, hogy tisztán lásson.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden a közelében többen is ingerültebb hangulatban ébredhetnek, ezt pedig érdemes figyelembe vennie, amikor kommunikálni próbál velük. Ha azt látja, hogy valaki paprikás hangulatban van, kerülje el, nehogy beszakadjon ön alatt az a vékony jég, melyen most lépked.