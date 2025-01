Hatalmas erők lendültek munkába, ez vár a csillagjegyekre

2025. január 28.

Horoszkóp

Fotó: Neirfy / Shutterstock



Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden a Merkúr jegyváltása nagyon fontos felismeréseket hozhat. Rájöhet, hogy milyen fontos ápolni a baráti kapcsolatait. A munkahelyen is új szövetségeket köthet. Azt is jelezheti, hogy egy olyan beszélgetésben lesz ma része, aminek hatására új megvilágításba kerülnek bizonyos dolgok.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden a Merkúr jegyváltása miatt olyan felismerései lehetnek, amik előre viszik. Néha egy-két megjegyzés, elcsípett szó is olyan gondolatokat ébreszthet, amik valóban új felismeréseket jelentenek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr, ami az uralkodó bolygója, belép a Vízöntőbe. Újító ötletei lesznek, amik a sikert is meghozzák önnek. Ez jelentheti azt is, hogy megreformálja a munkamódszereket, vagy egy régóta húzódó problémát hirtelen, egy csapásra meg tud oldani.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden önre is hatnak az erőteljes Vízöntő-energiák. A beszélgetések során kikristályosodik a saját véleménye, tisztázhatja, kit tekint példaképnek, és ki az, aki nem jó példa az ön számára. A közös erőforrások is fókuszba kerülnek.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai Merkúr jegyváltással, de pláne a holnap Vízöntő újholddal új időszámítás kezdődhet a párkapcsolatában, talán sikerül közös nevezőre jutni végre egy rég halogatott kérdésben. Ideális időpont minden új terv megvalósításához, mert a Vízöntő a jövőt jelképezi.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az uralkodó bolygója, a Merkúr belép a Vízöntőbe. Ilyenkor van itt az ideje annak, hogy kilépve a komfortzónából, belevágjon az új tervek megvalósításába, gyakorlati szinten is. A múlt lezárása, az új kezdet – ezek kerülnek most fókuszba.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az, hogy a Merkúr a Vízöntő jegyébe lép, több szempontból is inspirálhatja, és felébreszti önben a kreativitást is. A most következő periódusban megvalósíthatja az álmaid, de fontos, hogy ne akarjon megfelelni senkinek! A szerelmi életére is kedvező hatással lesz ez a sok Vízöntő-energia.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha van olyan területe az életének, amit, úgy érez, át kellene szerveznie, meg kellene újítania, akkor a következő néhány nap kiváló lesz erre. Kaphat olyan plusz információkat, amik segítik ebben. Az sem esik most nehezére, hogy kiálljon magáért.