Tényleg létezik a boszorkányság nagykönyve? Végre kiderült a válasz!

A Fanny magazin megkérdezte a legféltettebb titkokról is.

Fotó: Iszet boszorkány

A boszorkányokat gyakran ábrázolják úgy, hogy egy hatalmas könyvet tartanak a kezükben vagy éppen azt lapozgatják. Számos ilyen jellegű képet, illusztruációt láthatunk, de mindegyikben közös, hogy ez a mű nagyméretű és vaskos. Árnyak könyvének is nevezik, és a boszorkányok ide jegyzetelik le a mágikus rituálékat, és mindig az adott személytől függ, hogy ki, milyen jellegűt választ, sőt akár többet is készíthet. Régen ezeket titokban tartották, csakis a beavatottak tudtak róla vagy a családban öröklődött tovább – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.



Mindent le kell jegyezni

Ezekbe a könyvekbe a boszorkányok mindig mindent feljegyzetelnek, amit a mágikus munkáik során alkalmaznak, sőt azt is leírják, hogy milyen hatásuk volt a szertartásoknak, amiket elvégeztek. Ugyanúgy rögzítik a gyógynövények használatának módját, mint a főzetek elkészítésének pontos útmutatását. Ahogy azt is, hogy az adott boszorkánynak mi a hitvallása, mi az etikájának az alappillére, és minden olyan tudást, ami számára fontos. Ez a könyv az évek alatt mindig bővül mágikus jegyzetekkel, hiszen mindenki, aki ezt a hitvallást gyakorolja, fontosnak tartja, hogy a következő nemzedék is megismerje az ő szertartásait és a tudását. Mindig is hatalmas kincsnek számítottak ezek az alkotások, és napjainkban is nagyon féltve őrzik őket.





Egyedi energiák

Napjainkban is fontos könyv azok számára, akik bármilyen spirituális tevékenységet folytatnak és valóban komolyan gyakorolják azt a hitvallást, amit alkalmaznak a mindennapokban. Az árnyak könyvét ugyanúgy kézzel írják napjaink is, hiába vannak modern eszközök, számítógépek, hiszen ezzel a boszorkány nemcsak a tudását veti a papírra, hanem saját, egyedi energiáját is beleviszi. Ha ez a könyv esetleg olyan személy kezébe kerül, aki abból úgy próbál alkalmazni mágikus recepteket, hogy nem kapott rá jóváhagyást a tulajdonosától, akkor azokat a feljegyzéseket nem biztos, hogy úgy tudja alkalmaz, ahogyan kell. Miért is van ez? Azért, mert mindig minden mágikus feljegyzésből valami kis szösszenet ki van hagyva, és ezt csak az fogja tudni, akinek az Árnyak könyvét tovább adták. Így próbálták régen és ma is megóvni a saját egyedi rituálékat és mindent, ami feljegyzésre került.





Alázattal olvassuk