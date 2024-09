Nem csak a lehűlés hoz higgadtságot ma ezeknek a csillagjegyeknek

2024. szeptember 9.

Horoszkóp





Fotó: Pixabay / Pixabay (Illusztráció!)





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn délelőtt a Szűz jegyébe lép a Merkúr. Ez nagyon jól hat mindenkire, segít rendet tenni, és fel tudjuk venni a hétköznapok ritmusát. Nagyon eredményes és kiegyensúlyozott napra számíthat, kedvező energiák segítik.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn nagyon jó lehetőségei lesznek, és most ügyesen tud is élni ezekkel. A Merkúr belép a Szűzbe, és a józanságot adja önnek „ajándékba”. Most a megérzéseire is kellene hallgatnia. A Halak Szaturnusz az intuíciója éles működését jelzi.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr ma jegyet vált, belép a Szűzbe, ami olajozottabbá tesz mindenféle kommunikációt. Ez hihetetlen jó hír önnek. Visszatér a béke a párkapcsolatába, és jó pénzügyi lehetősége is lesznek tőle.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Szűz Merkúr hatására összeáll a kép, és új tervek fogalmazódnak meg önben. Ezek még ködösek. Ezért nem szabad elsietnie a lépést. Jól jár, ha vár. Minden megoldódik akkor is, ha nem idegeskedik. Többször megtapasztalta már ezt…







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kihívásokkal kell szembe néznie. Úgy érzi, nem tud több fronton egyszerre helyt állni. Közben abba a hibába is beleeshet az égi folyamatok szerint, hogy egyedül kell megoldania munkahelyi és otthoni problémákat is. A Szűz Merkúr segít rendbe tenni a dolgokat!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr ma belép a jegyébe, a Nap pedig már jó ideje itt jár. Ez nagyszerű konstelláció, ami azt jelzi, hogy most nagyon vág az esze, és meg tudja mutatni magát, a tehetségét, a szorgalmát a világnak.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön rugalmas ember, épp ezért nehéz elviselnie, hogy mások mereven ragaszkodnak bizonyos elképzelésekhez, és emiatt csatároznak. Ne tartson velük, maradjon ki, és ne ítélkezzen! Merkúr ma jegyet vált, és jön valaki, aki más szempontokat mutat önnek.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Úgy érzi, önnek kell rendet tennie otthon. Ez vonatkozik a lakására és a családjára is. Az égi folyamatok szerint megmakacsolhatja magát, és senkinek sem engedi, hogy segítsen. Ez viszont nem jó irány. Legen rugalmasabb, engedékenyebb!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)