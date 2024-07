Konfliktusokkal teli napja lesz ezeknek a csillagjegyeknek, jobb lesz vigyázni!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán lesz néhány komoly feszültséget keltő fényszög. Persze minden konfliktus elkerülhető, ha kellően tudatosan áll hozzá. Ezért most is erre kell törekednie: bármilyen provokációval találkozzon is, számoljon el tízig, mielőtt visszaszól.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Merkúr és a Plútó szembenállása jelez konfliktusokat. Problémát okozhat féltékenység, rivalizálás, vagy bármi, ami a hatalmi kérdésekkel van összefüggésben. Valakinek engednie kell az egójából…

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Azt általában is rosszul viseli, ha mások mondják meg önnek, mit tegyen, de azt különösen rosszul tűri, ha valaki abba szólna bele, hogy mit érezzen, gondoljon. Ráadásul egy olyan személy, akinek a jó indulata is megkérdőjelezhető.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán nagyon figyeljen oda a beérkező információkra, mivel eléggé valószínű, hogy lesz köztük olyasmi is, aminek komoly jelentősége lesz a későbbiekben. Ha figyelmes, fel tud készülni olyasmire is, ami nem mindenki számára látható előre.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán elég nehéz dolga lehet annak, aki vitába szállna önnel, mivel elég határozott, és pontosan tudja, mit akar. Ha mégis valaki szembeszállna önnel, nos, annak jól fel kell kötnie a gatyát, az biztos!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma olyan szituációba kerülhet, amelyben eleinte sem ön, sem a másik fél nem hajlandó feladni a hadállását és mintha mindennél fontosabb lenne, hogy ő kerüljön ki nyertes félként egy vitás helyzetből. Ez nyilván nem lehet megoldás, úgyhogy csak azt lehet tenni, hogy mindkét fél enged egy kicsit.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán nagyon besűrűsödnek a dolgok, és úgy érzi majd, mintha kétfelé kellene szakadnia. De mivel egyszerre két helyen nem lehet, el kellene döntenie, hol áll helyt és hol ütemezi át inkább a dolgokat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Van, hogy hagyni kell, hogy a körülöttünk zajló események haladjanak a maguk útján, mivel befolyásolni amúgy sem tudnánk őket. Ma akkor teszi jól, ha nem erőlködik feleslegesen, hanem megvárja, hogy kiforrják magukat a dolgok.