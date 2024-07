Így tárold a gyógyszereket a kánikulában

1. Útipatika összeállítása

Nyáron könnyen meghűlhetünk, elég ha bemegyünk a melegből egy hűvös üzletbe, de akár egy jéghideg ital vagy fagylalt is okozhat torokgyulladást. Nem kell, hogy a nyaralást elrontsa egy megfázás: tartsunk magunknál torokfertőtlenítő spray-t, szopogatós cukorkát, orrcseppet, valamint gyulladáscsökkentő és lázcsillapító készítményt.

2. Óvjuk a bőrünket!

Nem csak tengerparton éghetünk le, de városnézés vagy kirándulás közben is. A megfelelő naptej kiválasztásához tudnunk kell, milyen bőrtípusba tartozunk. Minél világosabb a bőrünk és a hajszínünk, annál gyorsabban leégünk a napon, így magasabb faktorszámú fényvédőre lesz szükségünk. Mindig legyen nálunk hűsítő krém vagy hab, amellyel kifejezetten a leégett bőrt kezelhetjük.

3. Folyamatos émelygés

Ha hányingerünk van út közben, indulás előtt legalább két órával ne együnk. Autóban mindig menetiránynak megfelelően üljünk, jól szellőző helyen. Buszon lehetőleg az első sorokban foglaljunk helyet, ahol jó kilátásunk van. Ha ez kevésnek bizonyul, legyen nálunk hányinger elleni tabletta vagy szirup, ami gyorsan enyhíti a tüneteket.

4. Huzatot kaptunk?

Nyáron könnyen huzatot kaphatunk, akár a klímától, akár hajókázás közben. Ez gyakran fejfájással, de akár fülfájással, vagy szemfájdalommal is járhat. Fontos, hogy védjük a fejünket a huzattól, például kalappal vagy kendővel, és mindig tartsunk magunknál szem- és fülcseppet, amit azonnal bevethetünk, ha mégis huzatot kapunk.

5. Probiotikum alkalmazása

Ha idegen országba, különösen egzotikus helyekre utazunk, számítanunk kell rá, hogy szervezetünk nehezebben tolerálhat bizonyos ételeket. Már a nyaralás előtt kezdjünk el szedni probiotikumot az immunrendszer és az emésztés egészségének érdekében. Ha gyomorrontást kaptunk, és hasmenésünk van, segíthet a széntabletta.

6. Űzzük el a szúnyogokat!

Rovarok mindenhol jelen vannak. Mindig fújjuk be magunkat szúnyogriasztóval, különösen akkor, ha az esti órákban vagy kora reggel szabadtéri programra készülünk, mert olyankor rajzanak, támadnak igazán a vérszívók. Vigyünk magunkkal elektromos riasztókészüléket is, és az sem árt, ha teafa illóolaj is van a csomagban, ami fertőtlenít és enyhíti a csípések okozta viszketést.

7. Tapaszt a sebre!

Akár tengerparton, akár a hegyekben vagy városnézés közben, kisebb-nagyobb sérülések bármikor előfordulhatnak. Legyen nálunk mindig ragtapasz, kötszer és sebfertőtlenítő. Készüljünk arra is, hogy bármikor belemehet az ujjunkba szálka vagy tüske, aminek eltávolításához érdemes csipeszt is tartani az útipatikában.