„35 éves vagyok, de folyton elkérik a személyimet, olyan fiatalnak látszom” – Elárulta titkát a férfi

Egyszerre átok és áldás a kisfiús arc és testalkat, ha az ember nem tud rajta változtatni. Valaki odáig van érte, és örül, hogy az öregedés jelei sokkal később jelentkeznek nála, mint a kortársainál. Mást viszont rettenetesen idegesít, hogy úton-útfélen bizonygatnia kell a valós korát. A 35 éves Brandon Miley May azonban nemcsak elégedett a kamaszos megjelenésével, de tesz is érte, hogy továbbra is egy tinédzsernek tűnjön felnőtt férfi helyett. Ehhez egyébként mindössze két dologra figyel oda az amerikai férfi: nem iszik soha alkoholt, és előszeretettel használ napfényvédő krémeket.

A fiatalember sosem ivott alkoholt, ennek tulajdonítja a fiatalos megjelenését / Fotó: unsplash.com

A Detroitból származó Brandon mindennap fényvédőt hord az arcán, ezzel megakadályozva, hogy a nap káros sugarai roncsolják a bőrét, emellett nem is igazán szeret a napon tartózkodni, mert a sugarak öregíthetik a bőrt. Az pedig már egy nehezebb kihívás lehetett, hogy a férfi soha egyetlen korty alkoholt sem ivott, és nem is tervez szeszes italt fogyasztani.

A fiatalos megjelenésemet annak tulajdonítom, hogy sosem ittam. Azt hiszem, ez segített fiatalnak maradnom és fiatalnak látnom magam. Emellett egész életemben távol tartottam magam a napfénytől, kapucnis pulcsit hordok, és napfényvédő krémeket használok az arcomon és a kezemen

– árulta el titkát Brandon a DailyStarnak.

Emellett a férfi az étrendjére is odafigyel, főként magvakból, gyümölcsből és halból áll az tápláléka, melynek során a növényi alapú ételeket részesíti előnyben az állati eredetűekkel szemben. A férfi bevallotta: életében egyetlen helyen okoz tartós problémát a fiatalos kinézete, ez pedig nem más, mint a reptér.

A reptéri biztonsági szolgálatok gyakran kettős ellenőrzést végeznek velem szemben, mert nem hiszik el a koromat, ilyenkor többször is ellenőrzik az útlevelem adatait

– árulta el az influenszerként dolgozó férfi a brit lapnak.