Súlyos figyelmeztetés: évente hat embert öl meg ez a népszerű étel

Bár a magyaroknál az is csodaszámba megy, ha egy kis sült halat le tudnak erőszakolni a torkukon, más országokban nagy népszerűségnek örvendenek a tengeri herkentyűk. A magyarok drasztikusan kevés halat fogyasztanak, ami azért is probléma, mert vitaminokban nagyon gazdag, fontos nyomelemeket tartalmaz, és elengedhetetlenül szükséges az egészséges táplálkozáshoz. Aki diétázik és ügyel a fitt alak megőrzésére, annak mindenképpen fogyasztania kell halat. Sajnos azonban a magyarok sokkal inkább állnak a rántott hús és sült krumpli pártján, és örülünk, ha karácsonykor megeszünk egy kis halászlevet. Tőlünk nyugatra és keletre is sokkal jobban szeretik a halakat és más vízi élőlényeket, imitt-amott azonban kissé túl is tolják.

A PETA gyakran foglalkozott azzal a problémával, hogy mennyire nem etikus a távol keletiek polipfogyasztása. A polip mint étel nagyon népszerű Nyugat-Európában és a mediterrán vidéken is, keleten azonban ennek kultusza van. Elfogyasztásának egyik legnépszerűbb módja, hogy élve falják fel az állatot – vagy úgy, hogy elevenen darabolják fel, vagy egyszerűen lenyelik a még mozgó polipot. Ez azért nagyon szomorú, mert a polip rendkívül okos állat, azaz pontosan fel tudja fogni, hogy mi történik körülötte. A legfrissebb kutatások szerint pedig nagyon fejlett és érzékeny az idegrendszere, éppen ezért fokozottabban érzi a fájdalmat (talán jobban, mint az ember). Elevenen megenni egy polipot tehát különös állatkínzás.