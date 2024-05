A Vízöntőknek ma sikeres napjuk lesz, de a Kosok sem járnak rosszul

2024. május 14.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden a Hold már az Oroszlán jegyben van, ami kedvez önnek. Könnyebben megy a munka, jobb a hangulata. Nagyon jó hírt is kaphat, ami teljesen bearanyozza a napját. Délután pedig nagyot lép előre egy feladattal, amit már jó ideje csak halogatott.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma valakinek segítenie kell abban, hogy egy kicsit összeszedje magát. Lehet, hogy lelkileg megterhelő időszakon megy át. Igyekezzen bátorságot önteni belé, nyugtassa meg, hogy sikerrel fog járni. Furcsa módon előfordulhat, hogy közben ön is felismerésekre jut a saját helyzetével kapcsolatban.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma nem lesz könnyű semmi olyan dologgal foglalkoznia, amely a betűkkel és a számokkal kapcsolatos. A tanulás, a hivatalos ügyek, a papírmunka csupa kínszenvedést jelenthet, így ha meg tudja ezeket úszni, vagy át tudja ütemezni, mindenképpen tegye meg.



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vannak napok, amikor szinte előre megérezi az ön körül lévők gondolatait, előre tudja, ki hívja, ha csörög a telefon és talán még egy-egy eseményt is előre tud jelezni. Ma is ilyen erősen megmutatkoznak az efféle képességei.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden egy friss téma kezdheti el érdekelni és még az is lehet, hogy ez lesz a következő hobbija. Nézzen utána a fellelhető információknak, és ha teheti, kezdjen is bele. Értékes kapcsolatokat is köszönhet majd ennek az új elfoglaltságnak idővel.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden egy döntés során ne csak a puszta tények alapján ítéljen, hanem hallgasson a megérzéseire is. Hiába látszik valami ugyanis rendben lévőnek, ha egyszer ott motoszkál önben az érzés, hogy valami nem stimmel. Nézzen utána alaposan!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden előfordulhat, hogy valakivel, aki közel áll önhöz, egy kissé feszültté válik a helyzet, amit talán egy félreérthető helyzet okoz. Bár biztosan felzaklatja önt is az ügy, azért érdemes mérlegelni azt is, hogy mi mennyire fontos.



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mindenkit megvisel, ha úgy érzi, hogy hiába igyekszik, nincs elég visszajelzés. Mindenkinek fontos ugyanis az elismerés, és mindenkinek jól esik a dicséret. Ma meglepődhet, mert olyan helyről, olyan személytől érkeznek végül a kedves szavak, akitől nem is várta!



Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma egy váratlan látogató érkezhet, de az is elképzelhető, hogy véletlenül összefut egy régi ismerőssel. Az öröm mellett jó híreket és érdekes információkat is hallhat tőle és nem lehetetlen, hogy ezt a találkozást még egy sor későbbi követi majd.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden bármilyen híresztelést is hall, legyen vele nagyon kritikus. Soha ne feledkezzen meg arról, hogy minden történetnek több olvasata is van és mindenki mást emel ki belőle önmaga számára... Ráadásul mindent lehet jóindulatúan és rosszindulattal is kezelni.



Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Sikeres napja lesz, és valamiről kiderül, hogy mindvégig önnek volt igaza. Lehet azonban bármilyen büszke az eredményeire, nem biztos, hogy ezeknek mindenki egyformán fog örülni a környezetében. Számoljon vele, hogy vannak irigyei.



Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kedden egy fordulat állhat be a környezetében és megváltozhatnak a feltételek, az ön körül lévők hozzáállása bizonyos dolgokhoz. Ne az első bizonytalan érzéseire hagyatkozzon, várja meg, amíg leülepedik önben is a dolog.