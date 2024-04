Váratlan fordulatokat jeleznek a bolygók, különösen ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton a Hold-Mars fényszöge hozhat némi feszültséget. Nem kellene ingerülten reagálni – ezt persze ön is tudja, de időnként nagyon nehéz visszafognia magát. Most mégis jobban tenné, mert egyébként szép napja lehet(ne).

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton a Hold föld-elmű jegyben, a Szűzben van. Most nagyon jól működnek a praktikus megközelítések, és ez önnek is erőssége, ön is nagyon gyakorlatias ember. Így aztán ma jól érzi magát a bőrében, és úgy érzi, hatékonyan halad a szombati rutinfeladatokkal.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ugyan csak vasárnap lesz pontos a Jupiter-Uránusz együttállás, de már ma is érezhetjük hatását. Fontos felismeréseket hoz, és már ma lehetnek olyan események, amik jelzésértékűek. Használja az intuícióját!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton az uralkodó bolygója, a Hold a Szűz jegyében van, és higgadtságot, praktikus hozzáállást jelez. Most nagyon jó megérzései, sugallatai lesznek, figyeljen a belső hangra. Angyali üzenet is érkezhet!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold és a Mars fényszöge jelezhet agresszív kitöréseket, amiket ön nagyon rosszul tolerál. Igaza is van! Miért is kellene eltűrnie bárki hőbörgését? Ráadásul ön nem csak magáért, hanem másokért is kiáll.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma új ötlet fogalmazódhat meg önben és van esély rá, hogy lehetősége nyílik meg is valósítani. Lehet azonban, hogy a környezetében kritikával illetik ezt az elképzelést. Még ha döntött is, hallgassa meg az ellenvéleményeket, hátha tanul belőle!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton hajlamos lehet minden olyan dologra érzékenyen reagálni, ami nem a megszokott mederben folyik, vagy meglepetést okoz. Igyekezzen hát olyan területen mozogni, ahol nem várja, hogy a bokorból előugrik egy nyuszi.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Mars helyzete jelezheti, hogy ma valaki manipulálni próbálja, de hát rossz fába vágta a fejszéjét... Lehet, hogy olyan dolgokat mond, ami érzékenyen érintik a lelkét. Ne hagyja, hogy sikerüljön ez neki és még ha fáj is, amit hall, tegyen úgy, mintha elengedné a füle mellett.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton legyen nyitott minden javaslatra, ami a programokat illeti, mert könnyen lehet, hogy újra kell tervezni. Valaki pedig egy új perspektívát, lehetőséget mutathat önnek, amely először talán idegenül hangzik, de aztán jobban belegondolva talán tetszeni fog.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma olyan szituáció alakulhat ki ön körül, melyben nem biztos, hogy elsőre látszódnak az erőviszonyok és talán nem érthetőek a motivációk sem, amik a szereplőket vezetik. Adjon időt hát arra, hogy kiderüljön, aminek ki kell derülnie és addig ne is reagáljon a történtekre.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehet, hogy feszültebben ébred az átlagosnál, így ma tartsa magát a szokásos önkontrollnál is erősebben, mivel nap közben könnyedén robbanhat akár egy apró szikra miatt is. Különösen akkor lehet ez így, ha azt látja, hogy valaki olyasmibe üti az orrát, ami nem tartozik rá.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vannak helyzetek, amelyekben nem lehet tovább várni, tenni kell valamit. Ma egy talán kényes szituációban jöhet el a pont önnél, amikor eldönti, hogy nem söpri tovább a szőnyeg alá a problémákat. A Szűz Hold segít mindezt higgadtan tálalni.