Izgalmas információkat kap ma ez a csillagjegy

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mérleg Hold kiegyensúlyozásra törekszik, és ma ezt erőteljesen érezheti. Könnyebb most együttműködni másokkal, és dűlőre jutni fontos kérdésekben. A tegnapi Jupiter-Uránusz együttállás hozhat ma is nagy felismeréseket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn egy érzékeny helyzetben nagyon erősen meg kell gondolnia, hogy milyen módon reagál, esélye van ugyanis, hogy egy meggondolatlan mondatával komoly károkat okoz. Valaki ugyanis talán ma érzékenyebb az átlagosnál a környezetében.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha van olyan személy, aki amúgy közel állna önhöz, folyamatos harcban áll, akkor érdemes lenne feltárni ennek okait és elgondolkodni azon, miként lehetne változtatni. Legyen ez ügyben kezdeményező, változtasson ön először a viselkedésén. A Mérleg Hold segít ebben.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Most igazán szüksége van megértő barátokra! Most csak olyan közegben érzi jól magát, ahol önmaga lehet és ahol elmondhatja, ha valami nyomja a szívét. Akár munka után is érdemes találkozni a barátokkal.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön igazán türelmes ember, a legtöbbször akár fát is lehet hasogatni a hátán, de vannak olyan szituációk, amikor elfogy ez a híres türelem. Ma előfordulhat, hogy valaki olyan mértékben provokálja, hogy végül nem maradhat el a konfrontáció.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn vigyázzon, nehogy az érzelmei vezéreljék, amikor egy hírt, információt, vagy egy pletykát hall valamiről, ami érzékenyen érinti. Lehet, hogy az információról kiderül, hogy nem is valódi, de a veszekedés, vita, vagy sértődés, amit egy érzelmi reakciód kivált, nagyon is az lesz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn az ön jegyében jár a Hold, ami nagyon erőssé teszi a kisugárzását. Most kibékíthet ellenségeket, és ön lehet a közvetítő kényes helyzetekben. Nagyon ügyesen, finoman, jó érzékkel kommunikál.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Önnek nagyon jól működő belső iránytűje van, amely mindig a helyes úton vezeti. Lehet, hogy újra erre kellene támaszkodnia, mert talán az elmúlt időszakban sokkal többet figyelt kifelé, mint kellene. Kövesse ma azt, amit a belső hang súg!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Végre eredményt is lát egy munkával kapcsolatban, vagy egy ügyben, melyben komoly erőfeszítéseken van túl. Lehet, hogy most pont erre volt szüksége. Egy kis önbizalomra, lendületre, amelyből el tud rugaszkodni a következő szintre.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Sokaknak ön az erőforrás, önből merítenek erőt, hitet saját maguk számára. Ma azonban önnek lehet szüksége némi támogatásra. Ne habozzon hát, ha most az egyszer önnek kell fordulnia valaki máshoz. Tegye meg és válasszon a sok jelentkező közül!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hétfőn izgalmas információkat kap. Ma egy találkozó, vagy egy esemény alkalmával lehetősége lesz megismerni másokat, beszélgetni olyanokkal, akikkel eddig még nem volt alkalma. Legyen nyitott, érdeklődő és igyekezzen mindenkit végighallgatni, aki önhöz fordul.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn nem csak a szemével, de a lelkével is lát majd és még a finom részleteket is észreveszi különleges érzékeny "antennáival". Különösen igaz lesz ez, amikor egy önhöz közelállóval beszélget. Rájöhetsz érdekes összefüggésekre is.