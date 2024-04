Ez a csillagjegy ma jeleket kaphat az Univerzumtól

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai napon pontos a Jupiter-Uránusz együttállása, ami hatalmas felismeréseket, véletlenszerűnek tűnő fordulatokat hoz, és egészen nyárig éreztetni fogja hatását. Ma töltődjön, pihenjen, és figyeljen befelé is, a hirtelen támadó ötletekre.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap az ön jegyében áll együtt a Jupiter és az Uránusz, de nemcsak a mai napon, hanem egészen nyárig éreztetni fogja hatását. Most olyan események indulhatnak el, amik az egész életére hatással lesznek, akkor is, ha elsőre nem látszódik a jelentőségük. Figyeljen az intuíciójára!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hiába érez fáradtságot, enerváltságot, mozgásra szüksége van a szervezetének. Vegyen hát erőt magán és mozogjon, lehetőleg minél aktívabban. Azt fogja tapasztalni, hogy nemhogy nem fárad el, de egyre csak töltődik és regenerálódik. Ez a a vasárnap nagy trükkje!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vasárnap egy helyzetben nagyon erősen kikívánkozik önből a vélemény, de számoljon azzal, ha enged a csábításnak, azzal kiszabadít egy szellemet a palackból. Könnyen lehet ugyanis, hogy amit mond, végül nagy vihart kavar.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma történhet valami, aminek szimbolikus ereje van és amely szinte sarokpontja lehet a jövőbeli terveinek. Talán ez a dátum lesz az, melyet érdemes megjegyeznie. Lehet, hogy azonnal nem látszik az események jelentősége, de később majd megmutatkozik.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap az Univerzum jeleket küldhet ön felé a környezetében zajló eseményeken keresztül, vagy az embereken keresztül, akik kapcsolatba kerülnek önnel. Az már az ön feladata, hogy megfejtse ezeket!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap, a Jupiter-Uránusz együttállás idején ráláthat egy összefüggésre, különösen akkor, ha nem csak a felszínt figyeli maga körül, hanem megpróbál a dolgok mögé is belátni. Kérdezősködjön, beszélgessen és legyen nyitott az új információk befogadására.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap valaki manipulálni akarja majd, de önnel ez szint elehetetlen. Ügyeljen ugyanakkor arra, hogy mikor visszaveri a támadást, akkor legyen tapintatos, kíméletes, de egyben határozott is. Mindenképpen neheztelni fog önre az illető, de ezzel nem kell törődnie.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Most hajlamos lesz a szokottnál keményebben fogalmazni. Sőt régi ügyeket is felhánytorgathat, ami garantáltan vitába torkollik. Ehelyett inkább kérdezzen! Ha őszinte odafordulással beszélget a másikkal, akkor egészen biztos megnyílik önnek.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap nagyon erősen megszólal a belső hangja. Egy megérzés bukkanhat fel a tudatában. Ne vegye félvállról a dolgot! Az életében most egy nagy változás készülődhet, egy egészen új lehetőség épp befordulni készül a sarkon.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vasárnap a gondolatait egy körvonalazódó terv, vagy sugallat kötheti le, amely elindíthatja egy új úton. Bármi is legyen ez, figyeljen a most felmerülő részletkérdésekre. Lehet, hogy most alkotja meg azt a jövőt, amely majd mindent megváltoztat ön körül.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon erős intuíciót tapasztalhat a Jupiter-Uránusz együttállás idején. Relaxáljon ma, és ha szokott meditálni, ma is kerítsen rá sort. Nagyon jó, előremutató gondolatai lehetnek. Legyen ma sokat azokkal, akiket szeret.